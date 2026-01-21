借鏡以色列新創經驗 林右昌籲台灣加速布局AI生態系

民進黨前秘書長林右昌接受央廣節目專訪時，分享先前赴以色列參訪輝達(NVIDIA)以色列總部的觀察，認為台灣應該想得更長遠。他表示，輝達來台投資固然令人振奮，但台灣不能只停留在找土地、蓋園區，更重要的是思考如何藉此真正融入AI生態系，成為關鍵夥伴。林右昌並說，台灣在新創發展上要更有企圖心，現在正是一個契機。

民進黨前秘書長林右昌接受央廣節目「早安台灣」專訪時，分享自己去年7月底卸下公職後，相繼赴美國德州、亞利桑那州及以色列參訪高科技產業與新創生態的觀察與心得。

談及以色列的新創經驗，林右昌指出，以色列在高度安全威脅下打造強大的創新生態系，被稱為「新創之國」，他這次在以色列停留20多天，深入耶路撒冷與特拉維夫，瞭解到以色列的新創能量是來自一整套文化系統，台灣可以借鏡，但很難複製。

林右昌說，以色列從宗教思辨、家庭教育到學校制度，鼓勵孩子從小提問與質疑，形塑出以色列人擅長「從0到1」的新創能力。相較之下，台灣在「1到無限大」的規模化(Scale-up)能力上則具有優勢，未來若能結合以色列的創新精神，將更具競爭力。

林右昌也進一步分享自己參訪輝達(NVIDIA)以色列總部的相關經驗，認為台灣應該想得更長遠。他表示，輝達來台投資固然令人振奮，但台灣不能只停留在找土地、蓋園區，而是要真正融入AI生態系、成為關鍵夥伴。林右昌說：『(原音)以色列已經變成Nvidia人工智慧驗證、新創生態系重要的一環。我們台灣還在找土地，可能要蓋好幾年的房子。這雖然重要，但我們更要往後面想，怎麼藉由Nvidia來台投資去搭上AI生態系成為夥伴，這些大的課題可能比營養午餐免費還重要。』

林右昌也談到自己在美國搭乘「無人車」的體驗，認為美國已在實體環境驗證，一旦發現問題就改正，相較台灣比較保守，他希望隨著輝達來台投資，台灣在AI驗證生態系上應該展現企圖心，他相信以台灣目前的硬體能力一定能做得到，這是一個歷史的契機。

針對以色列的社會防衛韌性，林右昌表示，以色列歷經兩千年流亡後復國，其國民對國家的認同與保衛意志極為強烈，「社會防衛韌性」已深植於以色列人的血液裡。一旦威脅發生，最重要的不是恐慌，而是確保社會持續運作，這種「維持社會正常運作」的概念，正是全社會防衛韌性的核心，而非外界部分人士所誤解的「全民上戰場」，也不等同於軍事動員。

林右昌表示，台灣每年面對地震、颱風等天然災害，在推動社會韌性方面已有成果，相關制度經過長期實戰驗證後也逐步完善，過去他在擔任內政部長期間，推動替代役召訓機制、訓練模組的建立等，也讓制度更具系統性，他認為未來的關鍵是強化地方政府的運作，才能讓全社會防禦韌性最重要的工作「維持社會穩定」做得更好。(編輯：沈鎮江)