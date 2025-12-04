借鏡以色列經驗 思考台灣的國家認同

新北市議員陳乃瑜。(劉祐龍攝影)

在地緣政治持續緊繃的時代，小國如何自處，已不只是外交或軍事議題，更是整個社會必須面對的公共課題。以色列的歷史經驗提醒我們，國家認同從來不是自然生成，而是透過長期的教育投入、制度運作與公民參與，一步一步累積而成。





以色列高度重視國民教育，從課程設計到公共論述，皆持續深化對歷史記憶與國家使命的理解，同時也鼓勵人民參與公共事務，將「國家安全」與「公民責任」視為每個人的共同課題，而非僅交由政府承擔。這種結合教育、參與與責任的社會模式，使國家認同轉化為具體行動，支撐起整個民主體系的運作。

反觀台灣，面臨同樣複雜的國際處境，卻長期存在對政治的疏離與避談。部分社會氛圍將公共事務視為與個人無關，忽略了民主社會中，每一次討論、每一場參與，都是形塑國家韌性的重要基石。若缺乏對自身歷史、社會與國際處境的理解，國家意識自然難以深化。





教育正是台灣可以也是必須補強的關鍵。教育不只是知識的累積，更是培養公民思辨能力與公共責任感的過程。從小讓孩子理解台灣的歷史脈絡、民主制度與國際處境，使其建立對公共議題的判斷與關心，公民素養才能真正扎根。





向以色列學習，不是全然複製其制度，而是汲取其核心精神，重視教育、鼓勵參與、共同承擔。唯有將這些價值融入台灣的公共實踐，才能逐步凝聚更成熟、更穩固的國家認同，支撐台灣持續走在民主社會的道路上。