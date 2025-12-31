借鏡俄烏戰爭 芬蘭立法強化醫療系統戰備

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基30日專電）芬蘭議會近期快速通過法律修正案，強化醫療系統戰時應變能力。在第3次追加預算中撥款約1億歐元（約新台幣36億元），用於醫院防護、藥品儲備及人員訓練。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）30日報導，社會醫療福利部危機應變主管圖洛卡斯（Pekka Tulokas）表示，俄烏戰爭證明醫院並非軍事攻擊的禁區，反而是敵軍打擊的目標。芬蘭必須確保醫療機構在危機中仍能穩定運作。

根據新法，各地醫療院所的醫護功能須具備戰時快速遷移能力，醫院建築也要強化抗衝擊設計。圖洛卡斯指出，這種機動部署在芬蘭史上前所未見。此外，緊急救護系統及藥品醫材儲備都列為強化重點。他表示，醫護系統向來支援國防，但加入北約（NATO）後，強度與規模將大幅提升。

芬蘭沒有獨立的軍醫院系統。最後一所軍醫院早在20年前關閉。戰時傷患治療須仰賴赫爾辛基大學醫院等5所大學醫院，以及分布各地的中央醫院網絡。

他進一步說明，國內醫學中心是構成緊急救災體系的根基，政府已規劃多年計畫逐步推動轉型。除人員技術訓練每年需投入數百萬歐元，整體常態性整備經費則約數千萬歐元。為減輕地方壓力，中央政府承諾全額補償醫福部門因執行國防任務而產生的開支。

在同篇報導中，赫爾辛基大學研究員卡爾斯特倫（Agneta Kallström）指出，針對救護場所的襲擊並非新現象，早在1853年克里米亞戰爭期間即有相關紀錄。日內瓦公約與紅十字會成立，正是為確保戰時傷患與醫護人員安全。

根據衝突中保護醫療聯盟（SHCC）報告，2024年全球衝突地區的醫療設施遭受超過3600次襲擊，逾900名醫護人員喪生。近年烏克蘭、加薩走廊、敘利亞及蘇丹等地的醫院屢遭襲擊。

她表示，儘管國際人道法明確禁止攻擊醫院、患者、醫護人員及救護車輛，但在現代戰場中卻逐漸成為重挫敵方的手段，且加害者往往未受追究。

她警告，若俄羅斯對芬蘭發動空襲，赫爾辛基市區大型醫院園區極可能成為優先攻擊目標之一。卡爾斯特倫說，當醫療體系癱瘓，社會運作就會崩潰，提早準備是避免危機擴大的關鍵。（編輯：田瑞華）1141231