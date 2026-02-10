借鏡信義路經驗！輝達北士科基地擬辦無人駕駛公車

北市府擬於輝達北士科T17、18基地試辦無人駕駛公車，國民黨議員詹為元建議市府可參考民國109年曾推動信義路自駕公車試辦計畫。（本報資料照）

輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科T17、18基地，北市府擬於基地內試辦無人駕駛公車，國民黨議員詹為元建議，可參考民國109年信義路推動的自駕公車試辦經驗。交通局回應，根據信義路試辦經驗，路口號誌辨識、停等與啟動成功率達99.7％，也規畫北士科園區至捷運芝山站自駕公車接駁服務，並研議增設公車專用道，預計118年商轉。

備受全台關注的輝達總部星艦3.0，市府日前已完成T17、18基地地上權權利金審查，副市長李四川曾表示，合約已經送達輝達總部，預計農曆年前與輝達完成簽約，會由市長蔣萬安還是李四川代表市府簽約，李四川指出，詳細簽約形式和時間仍尊重輝達決定。為配合輝達進駐北士科，市府擬規畫於基地試辦無人駕駛公車，以因應公車駕駛人力短缺及未來運輸需求調整。

詹為元觀察，北市109年時曾推動信義路自駕公車試辦，截至110年5月15日止，累計運行179日、總行駛里程2559公里、共1006班次，試乘人次達3346人，乘客滿意度達90％，並以此評估是否可應用於夜間行駛、軌道運輸延伸接駁至其他人力不足路線。詹認為市府規劃於北士科試辦無人駕駛公車，相關路線選擇、運行時段、專用或半封閉路權設計，均可參考並延續過去試辦累積的技術測試與實務經驗。

交通局回應，信義路試辦計畫中自駕巴士總運行天數146日、總行駛里程數2270公里、992班次，累積載客人數達2600人次，經統計乘客滿意度達90％；路口號誌辨識、停等與啟動成功率99.7％，自動且準確停靠於公車站停靠區比率達100％、人工接手操控巴士的接手率每1000公里達96.7次。

輝達北士科無人駕駛公車預計118年商轉，交通局表示初步規畫營運路線為北士科園區至捷運芝山站（福國路），並研議增設公車專用道，提供自駕公車接駁服務，於離峰時段協助北士科園區員工及訪客往返捷運芝山站。

詹為元直言，市府借鏡信義路經驗，交通局仍要花費3年時間規畫過久，除了北士科的接駁，信義路或仁愛路等路幅較寬且有公車專用道的路段，也應該投入商轉，累積經驗讓更多民眾接觸使用，才有機會較快全面推進自駕公車的落地。

