借鏡加坡推「台灣未來帳戶」 羅廷瑋：投資下一代 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日共同宣布推出「台灣未來帳戶」（Taiwan Future Account），明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入5萬元，每年再提撥1萬元，基金為投資追蹤台股大盤標的；根據試算，若家長未額外提撥，孩童18歲成年後可領回33.9萬元。立委羅廷瑋指出，很多國家都在做這種「未來帳戶」了，台灣面臨少子化，沒理由不好好投資下一代。

羅廷瑋說，身為三個孩子的爸爸，他常常想，孩子們長大後的世界會是什麼樣子？房價這麼高、薪水漲得慢、學費越來越貴，每次想到這些，心裡就很沉重。他相信很多爸媽跟他一樣，都希望給孩子更多機會、更多選擇。但光靠家長的力量，真的很辛苦。當政府願意帶頭規劃、幫忙減輕負擔，這正是做父母的最期盼看到的。故國民黨跟民眾黨決定一起提案，改善過去東補一點、西補一點的破碎化問題，推動「台灣未來帳戶」，用真正的決心來面對少子化挑戰。

立委陳菁徽表示，台灣今年的新生兒人口，可能連11萬都達不到，少子女化的國安危機，在民進黨10年執政下，只有越來越嚴重，人口只有越來越少。她指出，美國總統川普推出兒童儲蓄計畫，投資孩子的未來，幫助家長一起照顧小孩。

陳菁徽說明，「台灣未來帳戶」是借鏡加坡兒童發展帳戶（CDA），來應對少子女化危機，她也呼籲執政黨從善如流，歡迎推出政院版本，一起為守護台灣下一代努力。

立委牛煦庭說明，台灣未來帳戶，除了出生即開戶，政府先補5萬，接著每年挹注1萬，直到孩子12歲；同時，家長可自由儲蓄，每年上限10萬；家長的雇主可以加碼，每年上限5萬。這些措施並非強制，但會搭配稅務抵減等優惠鼓勵，讓更多資源可以挹注台灣未來帳戶。

牛煦庭說，這些帳戶內的金額同時將是一個基金水庫，用於投資國內優質的ETF，為收長期投資績效，只有當所有人滿18歲之後才可提領，這「一小桶金」可以用於學貸、房屋頭期款、職業訓練等指定項目。他強調，「未來帳戶」是許多國家都已經積極實踐的概念，台灣沒理由不投資年輕世代。

