借鏡台東跨年翻轉城市行銷 陳品安：苗栗不缺條件只缺規劃執行

民進黨苗栗縣長候選人陳品安指出，苗栗過去與台東同樣面臨財政壓力，如今台東卻透過活動與觀光成功翻轉發展，值得苗栗借鏡。（資料圖／周志龍攝）

代表民進黨參選2026苗栗縣長的現任市議員陳品安昨（2）日指出，跨年活動不只是迎接新年的儀式，更是帶動城市行銷與觀光經濟的重要引擎。他以台東縣跨年演唱會為例指出，透過完善規劃與在地特色結合，不僅成功吸引人潮，也為地方發展創造實質效益，反觀苗栗，在資源條件並不遜於台東的情況下，卻因長期缺乏整體規劃與政策布局，錯失推動城市發展的重要契機

全台各地跨年晚會落幕，其中台東市跨年演唱會受到矚目，線上線下合計吸引超過30萬人觀看。活動最大亮點之一，是金曲天后張惠妹（aMEI）身兼多職，親自擔任「總導演」，並邀請好友A-Lin等多位與台東具有深厚地緣關係的歌手同台演出，將現場氣氛推向高潮，也讓台東縣政府獲得外界高度評價。

台東縣政府《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》跨年演唱會結合在地特色，成功吸引大量人潮。（圖／臺東縣政府提供）

陳品安表示，台東縣跨年演唱會被網友封為「全台最頂」的跨年活動，許多民眾甚至提前規劃，明年要揪團前往台東跨年。反觀苗栗，長期缺乏縣府資源挹注，不僅沒有位於市中心的大型舞台、藝人演出與跨年煙火，多半僅在元旦清晨動員公務員參加升旗典禮，活動結束即告散場，難以創造延續性的城市效益。

她比較指出，過去台東與苗栗一樣，財政條件有限、仰賴中央補助並承擔舉債壓力，但台東透過積極爭取經費、開源節流，並結合深度觀光與在地特色，如今成功帶動產業成長，改善整體經濟發展與生活品質。

陳品安直言，苗栗的資源條件其實並不輸台東，甚至在經濟潛力上更具優勢，問題在於缺乏整體規劃與有效執行。她進一步分析，苗栗擁有優質露營區、深厚的客家文化、科學園區產業基礎，更重要的是頭份、竹南持續有年輕人口移入，這些都是苗栗「轉骨」的重要底氣。

陳品安強調，財政狀況不能成為藉口，台東已經證明改善財政與舉辦跨年晚會並不衝突；未來若有機會擔任縣長，將在苗栗推動具指標性的跨年晚會，結合地方產業與在地需求，串聯各鄉鎮，與年輕世代一起，讓苗栗不再成為跨年活動的孤兒。

