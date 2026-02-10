借鏡國際經驗守護食安 「小鮮肉直賣網」赴丹麥取經

【民眾網諸葛志一臺中報導】面對接連不斷的食安事件，在準備農曆春節年菜之際，如何才能「買得安心、吃得放心、花得省心」？出身傳統市場豬肉攤的「小鮮肉直賣網」執行長鄭茂祥，以第三代接班人的使命感，從源頭養殖到末端零售全面革新，近期更遠赴丹麥取經，為台灣消費者的春節餐桌提供最堅實的品質保證。

鄭茂祥表示，他從小在傳統市場長大，家族從事豬肉販賣已歷經三代，父親經營的「統業肉舖」超過四十多年，他傳承父業，並擴大規模成立「小鮮肉直賣網」，希望能帶領傳統市場同業轉型應對，讓豬肉產業成長改變，不管是豬肉攤商業者或是消費者都能一同受惠。

鄭茂祥說，他至今已擴展至雲林畜牧二場，並有擴大台南場在養頭數規模計劃。目前台南場一年可供應一萬二仟頭豬隻，未來雲林場更可供應到一萬六仟頭，並取得國家級產銷履歷認證，讓每一塊豬肉的來源都透明可追溯，有效消弭民眾對非洲豬瘟等議題的恐懼。未來也將在計畫在南投設置蛋雞場，打造密閉式智能化養殖系統，讓消費者享有既安全又安心的雞蛋。

鄭茂祥強調，這種從畜牧場直達餐桌的直賣模式，不僅省去多層運銷成本，更能在年節物價波動之際，提供消費者更平實、穩定的價格選擇，同時更讓「食安」不再只是口號。

鄭茂祥今年一月特別與屏東科大和中興大學的教授，一起遠赴全球食安典範—丹麥 ZBC 肉品學校取經。丹麥在豬隻育種、動物福利及制度化管理上具備世界級水準，其嚴格管控甚至讓部分肉品達到生食等級。透過引進國際視野與先進的管理思維，小鮮肉直賣網將國外成功經驗轉化為在地競爭力，不僅提升了產業價值，更致力於打造一個讓國人能免於食安憂慮的優質消費環境。

「小鮮肉直賣網」已正式啟動進入資本市場的規劃，申請櫃買中心創櫃板輔導中，期望透過完善內部治理與財務透明度，吸引更多認同食安價值的夥伴。

對鄭茂祥而言，經營豬肉事業不僅是家業傳承，更是一份守護大眾健康的「志業」。他將致力打造能讓國內消費者「買得安心，吃得放心，花得省心」的生鮮豬肉消費環境。