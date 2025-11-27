借鏡德國國防支出GDP 5% 林楚茵籲台灣朝野共同支持預算 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

面對近來中國對台灣及印太地區軍事威脅加劇，民進黨立委林楚茵（27）日表示，和平靠實力，並公開表態支持政府增加國防預算。她指出，總統賴清德近日宣布推出1.25兆元國防特別預算，將於未來8年強化國防自主及提升防衛韌性，明年國防預算將突破GDP 3%，並在2030年前提升至GDP 5%。

林楚茵表示，台灣增加國防預算獲得多國民主盟友支持，美國在台協會（AIT）認為相關投資對台灣安全不可或缺，並期待台灣各政黨在此議題上取得共識；美國參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）訪台期間也肯定台灣展現自我防衛決心，並呼籲立法院盡速通過特別預算。

林楚茵表示，德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）公開說明，德國因應俄烏戰爭威脅，已將國防預算提高至GDP 5%，且政府與在野黨團結一致，優先滿足國家安全需求。

林楚茵提到日前出席政大「跨大西洋戰略」國際研討會，與狄嘉信同台交流時，也談及台灣與德國同樣面臨鄰國威脅，需要更強大的防衛能力維護和平。

林楚茵質疑，民進黨政府推動大幅增加國防預算之際，台灣在野黨卻企圖阻擋，形同替中國說話。她以家庭安全比喻指出，「就像在家裡裝監視器、防盜系統，卻有人說這樣在挑釁小偷」，批評國民黨反對國防預算、甚至「像內鬼」。

林楚茵強調，當危機發生時，台灣不能被動等待援助，唯有提升國防實力，才能真正守護和平。她呼籲立法院各黨能以國家安全為優先，共同支持國防預算通過。

照片來源：林楚茵辦公室

