借鏡日本經驗強化防災韌性 環管署邀專家諮詢訂定指引

環境部指出，面對全球氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，極端氣候事件頻率攀升，災害型態已轉變為更具破壞力的複合型災害。如何快速有效地處理災後瞬間爆發的巨量廢棄物，成為國家防災體系中不可或缺的「韌性」環節。

環境部環境管理署日昨舉辦「借鏡國際災害處理經驗暨我國災害廢棄物管理指引（草案）第二次專家諮詢會議」，由顏旭明署長主持，邀請張祖恩、朱信等專家學者，以及內政部、環境部相關單位與地方環保機關代表齊聚一堂，共同為臺灣的災害廢棄物管理體系升級把脈。

本次會議討論重點，聚焦在檢視環管署研擬中的兩大核心文件：「災害廢棄物管理指引」及「災害廢棄物暫置場防災安全指引」草案。其中，全面借鏡日本在阪神大地震、311海嘯後發展出的成熟經驗，成為共識。臺灣未來將導入「暫置場分級運作機制」，區分「一次暫置場」以利快速搶通救災動線，與具備廣大腹地的「二次暫置場」進行精細分類與資源化處理，大幅提升災後清運效率與去化速度。

更關鍵的是，新指引將特別強化暫置場的防災安全設計，納入防止火災蔓延、避免滲出水造成二次污染等關鍵規劃，確保災後環境整頓的品質與安全性。

環管署強調，管理思維必須從傳統的「清除處理」轉向更具前瞻性的「韌性管理」。會中已確立未來將針對以下四點共同努力：正式發布新指引、將相關整備要求納入《災害防救法》、要求地方政府預先盤點公有地、學校、公園作為潛在暫置場，以及積極整合義志工團體等民間救災量能。期望透過公私協力，加速環境清理與廢棄物去化，共同建構一個安全、高效且永續的災害廢棄物管理韌性體系。