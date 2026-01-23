借鏡烏克蘭 馬士元：針對戰時轟炸制定應處作為

內政部次長馬士元今天(23日)受訪表示，由於台灣建築耐震程度高，如果台海不幸發生戰爭、台灣遭受火箭彈或飛彈襲擊，建築物的實際損壞程度將非常有限，而火災和化學汙染會是主要問題，因此，台灣政府正在參考烏克蘭因應飛彈、空襲的經驗，針對被轟炸後的應處作為制定詳細的訓練計畫。

為了促進跨國交流、加強國際對台灣的了解，外交部援助波蘭廣播電台與央廣合作「支持烏克蘭記者」培訓計畫，烏克蘭籍的Taras Andrukhovych(暫譯：塔拉斯)及Anna Lvova(暫譯：安婭)成為本計畫第一批訪問台灣2個月的記者，今天他們拜訪內政部，並專訪內政部次長馬士元。

關於台灣的民防體系，馬士元指出，台灣正積極推動「防災士」培訓與認證制度，截至去年底，已有約10萬人受訓，今年底的目標是把受訓人次增加到20萬人。此外，為降低災害後的第一時間傷亡，內政部也正在培養、訓練全國各地社區、企業組織等民間單位成立「台灣民間自主緊急應變隊(Taiwan Community Emergency Response Team, T-CERT)」。至於替代役，馬士元表示，現役役男大概有1萬人，備役役男約有26萬名，以上提及的所有群體可組成約40萬可恃民力。

塔拉斯詢問，俄烏戰爭開打後，台灣是否曾借鏡烏克蘭，從中汲取經驗或教訓？馬士元透露，台灣政府正參考烏克蘭因應飛彈、空襲的經驗，針對被轟炸後的應處作為制定詳細的訓練計畫。他說：『(英語原音)首要任務是救命和滅火，還會有一些CBRN(化學性、生物性、放射性、核能)問題及汙染，因此，內政部將培訓消防員、醫護人員和警察應對轟炸後的環境問題。我們之前沒有這方面的經驗，所以我們從烏克蘭的經驗中學習這類情況的應對方法。』

不過，馬士元也指出，有些事情無法藉由俄烏戰爭找到答案，例如針對在人口稠密都會區發生兩棲攻擊的情況，目前還找不到適合參考的國際經驗，這代表台灣必須自己研擬應戰策略。

另外，馬士元提到，有別於台灣，烏克蘭並不常發生地震，而台灣自從1999年發生九二一大地震之後，建築法規對耐震設計的要求已經修改到堪稱國際頂尖標準，在那年以後的新建建築堅固程度不輸二戰時期的碉堡，因此，他大膽預測台海如果不幸發生戰爭，台灣遭受火箭彈或飛彈襲擊，屆時火災和化學汙染才會是主要問題，建築物的實際損壞程度應該非常有限。