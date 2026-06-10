借鏡紐約經驗 高市議長康裕成率團拜會駐紐約辦事處

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〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議長康裕成率市議會參訪團前往紐約，9日特別搭乘有百年歷史的紐約地鐵，前往紐約台北經濟文化辦事處拜會，她強調，透過體驗紐約公共運輸系統運作，借鏡紐約經驗盼讓高雄在世界城市網絡找到新座標。

接待的紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢表示，目前大紐約地區約有15萬名台僑，駐處人力有限，許多工作仰賴僑胞長期協助，展現海外台灣人彼此扶持的情誼。

康裕成特別準備台灣的蜜餞，贈送駐處同仁，希望讓長年駐守海外的外交夥伴回味家鄉滋味。她指出，高雄長期重視城市外交與國際交流，未來更期待借重駐處累積的國際經驗與人脈網絡，協助高雄拓展更多交流機會。

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結束拜會後，參訪團步行前往紐約公共圖書館，今年適逢美國獨立250週年及6月驕傲月，圖書館建築外牆懸掛兩面象徵時代精神的旗幟，左側為紀念美國獨立250週年的國旗，右側則是象徵多元平權的彩虹旗。康裕成有感而發說:「一座偉大的城市不僅擁有繁榮經濟與完善建設，更能尊重差異、包容多元，讓每個人都能在城市中找到自己的位置｣。

值得一提的是，訪團抵達紐約期間，適逢紐約尼克隊睽違27年重返NBA總冠軍賽，全城瀰漫爭取隊史睽違半世紀冠軍榮耀的熱烈氛圍，參訪團親身感受職業運動帶來的震撼與感動。康裕成認為，大型國際運動賽事往往能展現城市活力、帶動觀光經濟，並激發市民榮譽感與歸屬感，高雄近年也成功舉辦多項國際體育賽事及大型演唱會，逐步建立屬於港都的城市品牌。

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