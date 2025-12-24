借鏡美國／川普帳戶 家人、雇主、慈善家都可挹注
美國總統川普推出兒童儲蓄計畫「川普帳戶」，為二○二五年至二○二八年間出生且符合資格的兒童，挹注一千美元（約新台幣三萬一千四百元）的「迎嬰禮金」。孩子年滿十八歲可掌控該帳戶，提領資金用於教育、首次購屋或創業，引發華爾街爭相加碼，這股旋風也吹進台灣，朝野陣營都跟進仿效。
「川普帳戶」源自川普七月簽署生效的「又大又美法」，擁有社會安全號碼的十八歲以下美國兒童都可開設；家人可為該帳戶注入資金，每年最高五千美元，但須投資於追蹤整體股市的指數型基金。財政部將向所有二○二五年至二○二八年間出生兒童的「川普帳戶」存入一千美元，預計明年七月啟動。
父母、監護人、家庭成員和雇主每年最高可為每名兒童的「川普帳戶」供款五千美元（約新台幣十五萬七千元）；雇主供款上限為每年兩千五百美元（約新台幣七萬八千五百元），這筆錢包含在該限額內；「川普帳戶」可以一直持續供款至孩子年滿十八歲那年年底；帳戶收益可享延稅優惠，情況類似傳統的個人退休帳戶（ＩＲＡ）。
根據「川普帳戶」網站說明，這項政策是為協助孩子從小打好財務基礎，隨著年齡增長，就能看到戶頭資金成長，也連帶累積金融素養；美國財政部長貝森特說，川普帳戶是總統獻給美國人民的禮物，政策理念是「每個美國人都是股東」，受益於國家發展，這樣的政策也受到華爾街追捧，陸續有企業響應。
也有慈善家指名捐款挹注川普帳戶。美國戴爾公司創辦人戴爾夫婦本月二日捐款六十二億五千萬美元，二○二五年一月一日之前出生、家庭收入中位數低於十五萬元十歲以下兒童的「川普帳戶」都可獲得兩百五十美元，總計約兩千五百萬名兒童受惠；這些兒童並未符合美國財政部提供一千美元「川普帳戶」啟動資金資格。
更多udn報導
55歲美成這樣！玉女掌門人久違現身 出動8保全鎮守
資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤
不是過失小就沒事 律師曝車禍後「必做1事」
全身紅疹！4歲女童確診梅毒 竟是祖母「用嘴餵食」
其他人也在看
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 17
記憶體噴瘋了！法人估DDR4合約價還能漲...華邦電噴量241億元 這檔「出關更大尾」爆量刷天價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，成交金額4299.94億元。觀察盤後成交額前5名，華邦電（2344...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 15
利多出盡？「這代工大廠」爆量下殺53萬張…失守40元 反觀「它」盤中寫24年新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲160.83點，漲幅0.57%，觀察今日盤後成交量排行前五名個股，市場近期傳出記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
高股息慘淪提款機！國家隊狠心出場7檔達4.8億 00919、00878、0056都難逃
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（22日）終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市賣超ETF方...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
35歲買1600萬房、65歲能安心退休？殘酷真相：選40年房貸恐陷黑洞「這樣做不變下流老人」
房價居高不下，對於正值壯年的「夾心世代」而言，買房與存退休金往往成為難以兼顧的兩難選擇，有網友問，自己現在是35歲，若決定下手買1600萬房屋，若是選擇30年或40年房貸方案，在65歲退休時，能夠迎來安穩晚年，還是陷入人老債還在困境？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 10
《國際金融》金價近4500美元天價！白銀、鉑金噴發 4原因讓貴金屬失控
【時報-台北電】黃金現價22日首次升破每盎司4,400美元後，23日亞洲早盤持續狂飆，如今已直逼4,500美元關卡，不斷改寫歷史新高。金價多頭氣盛、漲勢不歇，主要受到多方原因影響，分別是市場對聯準會降息的預期、地緣政治動盪不安、經濟前景不明以及全球央行和ETF買盤的推動。 在台灣時間大約10時40分左右，紐約黃金現貨價勁揚逾1％或逾44美元，飆升至每盎司4,490美元的歷史新高。黃金期貨價同樣大漲1.3％，升抵每盎司4,529.3美元。 銀價在亞洲早盤上漲0.9％至每盎司69.62美元，同樣刷新高點。（新聞來源：工商即時 陳怡均）時報資訊 ・ 1 天前 ・ 11
記憶體全面噴發！「這2檔」雙雙爆量漲停 華邦電、南亞科、十銓大漲逾5%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導今（24）日記憶體漲勢驚人，威剛（3260）、群聯（8299）同步亮燈，成交量分別有3.5萬張及1.3萬張，而華邦電（2344）、南亞...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 5
金價持續飆破歷史新高 國家隊提款「這檔」貴金屬回收大廠近2億...再倒貨華邦電抱回2.4億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
陽光灑在咖啡桌上，粉圓妹翻開筆記本，旁邊那張我最喜歡的圖──一座分為四層的金字塔。我笑了笑，把手放在最底層，像是在摸著自己這些年一步步堆起來的安心。「有人以為提早退休就是什麼都不做，躺在沙灘上發呆。」粉圓妹抿了一口咖啡，眼裡閃著認真的光，「但對我來說，提早退休是一種選擇──可以把時間花在想做的事上，而不是為了錢而活。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 8
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 19 小時前 ・ 5
國巨、華新科臉綠！被動元件承壓 九豪飆漲停力挽狂瀾...「2檔小將」強漲逾4%撐盤
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（23）日開高震盪，截至中午11點30分左右，加權指數上漲155.81點、漲幅0.55%，收在28,305.45點。觀察類股走勢，被動...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
放假前法人先走一波 台積電小漲穩台股軍心/金龍海嘯撂不倒房價 股市成最強靠山/PCB股王台光電帶隊 台燿金像電衝出新天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕節前交投轉趨清淡，但在經濟數據優於預期與AI權值股回神帶動下，四大指數同步收高。美國第三季GDP年化成長率上修至4.3%，顯示消費動能仍具韌性，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊調整對聯準會降息時點的預期；道瓊工業指數上漲79.73點，那斯達克指數上漲0.57%、標普500指數上漲0.46%創歷史收盤新高，費城半導體指數上漲0.55%。 科技股方面，AI概念自先前修正中回穩，資金重新回流；其中輝達大漲3.01%，受惠AI晶片需求續強與H200可望提前出貨中國消息激勵；亞馬遜上漲1.62%、Alphabet同步走高1.48%，反映雲端與AI應用投資動能仍在；博通勁揚2.30%，市場看好其在AI高速運算與資料中心連接晶片的成長潛力。晶圓代工龍頭台積電ADR亦上漲1.25%，在AI客戶需求支撐下，持續扮演穩定台股多頭的重要指標。 亞股方面漲跌互見，日股與韓股小幅走跌；港股與陸股則是小漲，區域市場整體偏向觀望。 台股今（24）日承接美股漲勢，加權指數開高後震盪收斂，終場上漲61.51點、收28,371.98點，成交金額4,299.94億元；權王台積電(2330)小漲5元、收1,495元，權值股表現相對溫和。盤面資金轉向題材股，記憶體族群成為多頭主軸，晶豪科(3006)、威剛(3260)、群聯(8299)強勢亮燈，南亞科(2408)、十銓(4967)同步走揚；PCB族群延續熱度，金像電(2368)、台燿(6274)、台光電(2383)續創新高。整體而言，在外資節前偏保守、內資作帳支撐下，台股維持高檔震盪格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前 ・ 6
跟進黃仁勳！全台最大高頻交易商威旭3.2億買北士科商辦寫新高
跟進黃仁勳！輝達（NVIDIA）總部確定進駐北士科，為周邊不動產市場掀起一波熱潮。全台最大高頻交易商威旭資訊也看好進駐，斥資3.2億元買下「遠雄商舟」16樓2戶商辦，並以每坪78.7萬元，改寫當地當辦新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
9檔台股高息ETF 漲幅勝大盤
12月以來台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48％，但今年來一直備感壓力的台股高息ETF卻逆轉翻揚，同期間有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，凸顯穩健高息特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF成份股中持有金融類股居多，成為近期績效有撐的重要原因。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
浙商大佬被抓！浙金中心900億金融產品爆雷 近萬人受害
大陸地方金融資產交易平台-浙江金融資產交易中心（簡稱「浙金中心」）自11月起爆發擠兌風暴，由祥源控股發行的若干金融資產收益權產品到期後未能兌付，規模超過200億元人民幣（約900億新台幣），公司實際控制人俞發祥因涉嫌犯罪於22日晚被公安帶走調查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 4
開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了
美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
焦點股》華邦電︰增產DDR4主流產品 買盤回籠
記憶體缺貨漲價，華邦電（2344）轉虧為盈並積極籌資擴產，12月董事會通過新增14.85億元資本支出，主要投資生產設備與廠務，加速16奈米設備導入與製程優化，預計明年將以16奈米產出市場主流的8Gb DDR4新產品，有利營收與獲利成長，帶動今價量齊揚，截至10點14分，股價暫報75.8元，上漲2.8自由時報 ・ 19 小時前 ・ 2
記憶體狂潮持續洶湧！三大法人捧8億敲單華邦電1.1萬張 再砸近76億狂掃台積電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。據證交所盤後公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
關廠是危機？群創洪進揚喻面板像「白飯」 親揭轉型盤算
面板大廠群創（3481）近年持續調整產能結構，董事長洪進揚今（23）日表示，產能整併是希望讓既有產線維持在高稼動率的健康狀態；他也形容，面板就像「白飯」，是企業營運不可或缺的基礎，但公司發展重點在於如何在既有基礎上，創造更多附加價值，來持續推動轉型布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1