借鏡美澳經驗 學者建議以COCO模式補強情監偵能量
（中央社記者游凱翔台北7日電）國防院學者今天指出，台海安全情勢日益嚴峻，海空軍或海巡都面臨更大壓力，應借鏡美國、澳洲等國，透過承包商自有自營（COCO模式）由民間單位提供情監偵服務、政府獲取成果模式，更具成本效益彈性。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所政策分析員賴達文，日前以「軍民合作：以民間自有自營模式強化國防韌性為題，在「國防安全雙週報」中發表專文。
賴達文指出，過往國防科技或任務主要都由專責國防部或相關單位負責，但隨民間技術、資源及訓練普及，已有不少民間企業具有足夠甚至更好的能力，可協助或代替執行國家安全的相關事務。
賴達文進一步說明，承包商自有自營（Contractor-Owned，Contractor-Operated，簡稱COCO模式）屬商業服務模式，由民間承包政府所需的特定服務，政府單位僅需獲取服務成果，而承包商則依合約內容執行任務。
賴達文指出，國外使用COCO模式已有一段時間，主要執行平時的情監偵任務、訓練、後送、後勤維保等任務，這些事務由民間承包後，政府單位僅需得到相應的服務即可，其餘人員訓練、載具維保、責任承擔等，都由承包公司負責，不僅能降低政府單位預算支出，甚至為因應市場競爭，在設備選用上會保持較好的軟硬體。
他提到，在今年台北國防展上，國內民間航空公司便展示將商用小型飛機，專業改裝後使機身具備模組化能力，並搭載合成孔徑雷達及EO/IR光電設備，形成擁有情監偵（ISR）能力的空中監控平台，已具民間執行ISR任務能力。
賴達文表示，隨台海安全情勢日益嚴峻，不論海軍、空軍或海巡單位，都面臨比過往更大的挑戰及壓力，因此須思考如何在混合威脅下，獲得更具彈性、韌性及有效的應對方法。
賴達文舉例，美國、澳洲、英國內政部、歐盟邊境與海岸警衛隊均將COCO模式應用於執法領域，尤以美國發展得更早，最早可追溯至2000年、2001年執行緝毒及反恐情監偵任務。
賴達文認為，台灣目前對於周邊海域的掌控多以陸基雷達及船艦雷達為主，雷達雖能掌握海域船隻動向，但當需要進行辨識時，則需要靠近或依天候釋放無人機進行識別，雖然無人機能夠執行部分小範圍偵蒐，但由於其載重限制，無法搭載偵蒐範圍更大的設備，因此不論海軍或海巡署均缺乏有效大範圍的高空偵察手段。
賴達文指出，從執法到軍事，情監偵到假想敵訓練，都顯示現行民間的技術及量能早已能為國防及國安提供協助。由於台灣資源有限，僅依靠政府單位執行各種救災、國防、執法任務，在面對加劇的天災及中國不斷的侵擾威脅，早已面臨相當大的挑戰及壓力，且財政預算資源有限及採購流程繁瑣，都難以即時獲取最好的軟硬體。
賴達文建議，軍方可以購買服務為主，降低維護及人員成本，同時廠商為能持續獲得合約，必須持續更新技術，對國軍而言也能將技術落差、操作失誤及責任承擔風險轉嫁承包商，相較於自行採購及維保，此模式更具成本效益與彈性。
有關COCO模式的應用，中央社記者曾赴台東採訪民間單位「安捷航空」，安捷為培、代訓機師的航空學校，亦有醫療後送任務。除既有業務，也向義大利商Tecnam採購P2012機型，在機腹掛載FLIR生產、科力航太代理Star Safire 380-HDC光學及紅外線（EO/IR）熱顯像儀，以及IMSAR NSP7合成孔徑雷達，打造空中偵察機蒼鷹號（Goshawk），進行海洋情監偵任務，於台東東北方約104公里處偵獲054A共艦，並於今年國防展上展現成果。（編輯：林淑媛）1141207
其他人也在看
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 43
川普新版《國安戰略》高度重視台灣！要求日韓「調漲軍費」、明確將「防衛台灣」列為印太戰略最優先課題！
新版《國家安全戰略》，指出維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務，美方將打造能在第一島鏈「任何地點」阻止侵略的軍力...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 1
美新版「國安戰略」8次提及台灣：不支持片面改變台海現狀
川普政府於當地時間5日公布新版「國家安全戰略」（NSS），文件中提及台灣高達8次，明確表示「美國不支持任何片面改變台海現狀」，並將遏止台海衝突列為印太地區的首要戰略課題，強調美國需和盟友共同採取更多實台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 7
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 134
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 182
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 141
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 95
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 13
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 18
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 7
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
MLS》邁阿密國際首奪冠 貝克漢：球給梅西
Lionel Messi今天送出2次助攻，幫助邁阿密國際以3比1擊敗溫哥華白浪，奪得隊史第1次MLS盃冠軍，也是他個人生涯成年隊第44度奪下冠軍。TSNA ・ 2 小時前 ・ 發起對話
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 14 小時前 ・ 136
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 38
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8