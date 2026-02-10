借鏡英美制度 台大醫師：利他型代孕出發

▲台大醫院生殖內分泌科主任陳美州直言，法院現有代孕草案內容「不夠細緻」，提出建議參考英國制度，以利他型代孕為出發立法。（圖／記者陳偉周攝）

[NOWnews今日新聞] 我國代孕制度推30年仍卡關，台大醫院生殖內分泌科主任陳美州直言現有草案內容「不夠細緻」，建議台灣可參考英國制度，以利他型代孕規劃為起點，同時借鏡美國契約擬定規範，制定出保障孕母、孩子等各方法案。

根據世界婦產科醫學會聯盟（International Federation of Gynaecology and Obstetrics,FIGO）在2025年9月，官方期刊發表代孕倫理立場聲明，並未表態「支持或反對」，而是明確指出前提，代孕可行與否，取決於國家能否建立一套符合倫理、防止剝削、並以兒童福祉為核心的制度。此外，FIGO不鼓勵「傳統代孕」（孕母與孩子有血緣關係），較支持「妊娠代孕」（無基因連結），前提是符合核心倫理原則。

這樣的立場，與陳美州所觀察一致，在高度醫療化、風險密集的代孕過程中，法律若只留下原則，卻未處理細節，反而容易把風險轉嫁給弱勢的代理孕母。

關於行政院《人工生殖法》修正案脫鉤代孕，陳美州點出核心，未顧及第三方健康權。代孕牽涉的不只委託者與孩子，更包含孕母生理、心理與她原有家庭所承擔的風險。綜觀上述，在制度未完備前，倉促入法容易引發爭議與糾紛。

▲根據世界婦產科醫學會聯盟（International Federation of Gynaecology and Obstetrics,FIGO）在2025年9月，官方期刊發表代孕倫理立場文章。（圖／翻攝自FIGO官網）

批立院代孕草案「內容太少」 參考英國制度

「現在立院版本內容『寫得太少』，代孕章節普遍不完整。」陳美州告訴NOWNEWS，最關鍵是如何制定契約。從規範誰可以當代孕母、誰可以委託、契約必須載明哪些醫療與風險條款，到孕期併發症、產後失能甚至死亡等保障，草案都未細緻交代。

陳美州指出另一核心角色，誰擔任「公正第三方」的角色與資格，由誰來媒合及評估生殖機構的品質、誰來處理社工支持、法律審查與補償爭議，這一塊目前朝野所提的草案版本都沒有詳細提及。

陳美州以英國為例，由政府委託、以公費支持的獨立機構，負責評估各生殖中心表現、分析懷孕率與兒童健康結果；同時處理媒介與後續追蹤，並集結社工、法律等專業人力。她解釋因為經費來自政府，較不易被商業利益左右。

由生殖機構擔任評鑑者 恐有球員兼裁判之嫌

「台灣目前很多版本，都是直接交給生殖機構做，恐怕產生球員兼裁判之嫌。」陳美州直言，這會導致醫療機構與病人間的利益衝突、並加深社會對剝削孕母的疑慮，尤其當賺最多的仲介角色，而代孕者卻得承擔近乎24小時、長達10個月的風險與限制，卻沒有足夠的保護與報償。

陳美州表示，過去國健署所提出代孕版本，就是以「利他型代孕」為主，參考英國、加拿大、澳洲等國路線。陳美州解釋，根據FIGO定義的「利他型代孕」，是指代理孕母在無商業報酬、不以營利為目的前提下，基於助人善意而進行的懷孕行為。

但她提醒，利他型並非沒有商業成分，因為要讓制度可執行，契約就必須非常完整。對代孕者的保障甚至會逐步接近商業代孕的嚴謹度，「利他型會往商業的完整保障靠近，商業型也會往利他的限制靠近。」她分析。

關於「子女最佳利益」，陳美州認為代孕更需要先解決「親權判定」。依據我國民法規定，婚生子女的生母即其監護人，但代孕情境下，孩子應一出生就能被法律認定為委託者的子女，才能確保醫療決策與照護責任不落空，不必再卡在冗長的認養程序，避免中間空窗造成風險。

至於孕母的風險承擔，陳美州指出，「保險一定要有，差別在範圍夠不夠。」她分析若商業保險無法涵蓋孕期併發症、產後失能或死亡等風險，或無法處理孕母健康受損對其既有家庭造成的連帶衝擊，政府必須用強制投保、專款基金或公共機制補位，保障第三方健康權。

代孕立法4關鍵：獨立機構、制定契約、強制保險、親權確認

關於代孕尚未法制化之前，有需求者仍赴海外找代孕服務，陳美州指出，但去得起制度嚴謹的國家費用高，費用低的國家多半制度不全、容易產生糾紛。

舉例來說，法規相對完善的美國代孕為例，費用約台幣360萬至600萬，網路上有多家人工生殖中心提供詳細的諮詢服務。至於泰國代孕費用，約為150萬至200萬，年後限制外國人代孕。烏克蘭及哈薩克代孕費為120萬至240萬，有民眾透過白菜寶寶協會申辦，經常出發前簽證仍卡關，爆發糾紛。

陳美州總結台灣若要建立代孕制度，必須完成4件事，建立第三方獨立機構、定型化契約內容、強制保險與出生確立親權關係，將制度規劃建立起來，才能保障各方權益。

▲各國代理孕母規範一覽表。（圖／NOWNEWS專題專案中心製）

