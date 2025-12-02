借鏡香港惡火悲劇鍾東錦促全面查核高風險建築

苗栗縣長鍾東錦昨（二）日在縣務會議中，頒發獎座、禮券表揚九個為民服務考核特優單位，同時要求消防、勞青、工商等局處借鏡香港宏福苑大火釀成嚴重災害事件，全面盤點查核高風險建築、外牆施工建材，並輔導業者加強工地管理及職安訓練，強化高樓救災應變能力及防災宣導，以最嚴謹的態度，全力保護縣民生命、財產安全。

縣長鍾東錦並提出下列二項裁示：

一、因應我國面臨人口老化、少子化及產業普遍缺工問題，勞動部推動的「跨國勞動力精進方案」一一五年將正式上路，希望勞青、工商、文觀等局處積極掌握中央政策，研擬配套措施，加強對資方相關制度的宣導，以本勞權益優先原則，並兼顧產業用人需求，建立勞資雙贏機制。

二、年度進入尾聲，同仁差假頻繁，請各單位主管務必要求各科注意人員留守比例及落實職務代理，以免影響民眾洽公，維護公務運作與服務品質。