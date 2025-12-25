借鏡「川普帳戶」 鄭麗文：美國孩子有的台灣孩子不能少

國民黨主席鄭麗文今(25)日與民眾黨主席黃國昌連袂召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力」記者會。由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。鄭麗文致詞時表示，看到美國總統川普「川普帳戶」的新創，讓她認為，政府若要用大筆的資金投資美國，美國孩子有的，台灣孩子也不能少，這是非常好的創意。呼籲賴清德總統與卓榮泰院長，不要因為是在野黨提的就不核定、不執行。

鄭麗文表示，早在 2015 年，英國已經有類似投資未來公民的相關法案《未來世代福祉法》（Well-being of Future Generations Act）；此外，新加坡、以色列等國家也都思考過類似的政策。

鄭麗文並指出，今天適逢行憲紀念日，國民黨與民眾黨的總召日前正式宣布，要進行史無前例的彈劾總統案。因為國家領導人率先破壞憲政、踐踏民主、藐視國會。她強調，《中華民國憲法》非常核心的價值，就是重視民生，打造一個平等、均富的社會。國民黨與民眾黨捍衛民主，在生活當中實踐《中華民國憲法》的核心價值跟精神，就是保護憲政最正確、最積極的作為。

鄭麗文表示，賴總統上任以來不到兩年，國家社會每天陷入無謂的空轉內耗，更嚴重的內鬥。身為在野黨，面對來自國家機器無情的摧毀、團滅式的追殺。保護自己的同時，不會忘記最重要的使命是保護台灣得來不易的民主憲政，是照顧所有人民的生活福祉，也必須為未來的孩子鋪好一條康莊大道，讓孩子們可以發揮所長、追求夢想。

鄭麗文指出，執政黨每天鬧事，但在野黨必須認真做事。不能讓國家一直陷入無謂的空轉。在全面防衛民主之際，國民黨也花很多的心力實踐對台灣社會的承諾，積極地提出福國利民、推動台灣社會成長的關鍵性法案。

談及與民眾黨共推「台灣未來帳戶」，鄭主席表示，這是在野共同推動國家級的戰略工程。在國民黨，她與專家學者以及智庫副董事長陳冲的協助之下，進行多次深度的討論；也非常感謝兩黨智庫在上次「藍白會」之後，就非常積極地對接，進行了多次的會議，全面性地討論如何提出進步的福國利民法案。

對於完整的政策規劃與條文版本，鄭主席表示，兩黨智庫、主席及幕僚皆已深度討論；她與國民黨不分區立委討論時，大家集思廣益，都非常期待。目前條例草案已經擬定，接下來兩黨黨團會進行更專業、完整的討論。未來將由兩黨在立法院積極推動，召開公聽會、集思廣益。

鄭主席表示，在政局動盪不安、朝野對立的時刻，台灣有非常多重大問題等著政府解決。她非常憂心時間不站在台灣這邊，這些重大國安問題若不能理性面對並提出對策與作法，將會遺留給孩子龐大的債務，不只是金錢債務而已，所以相關的重大政策已刻不容緩。

她呼應黃國昌，希望這項政策是沒有顏色、不分黨派的，是為台灣共同未來思考的大方針。更希望政府也能積極參與，不要「為反對而反對」，不要像過去一年多，因為是在野黨提出的，就尖酸刻薄、處處刁難抵制；她呼籲賴清德總統與卓榮泰院長，不要因為是在野黨提的就不核定、不執行。國家機器不能空轉。未來兩黨也會繼續推動更多福國利民的國家政策。

