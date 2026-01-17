借鑑日本地震風險示警 監委自動調查災害評估及防災整備機制
日本中央防災會議於114年12月19日，公布首都圈直下型地震損害推估報告，指出若發生芮氏規模7以上地震，恐造成約1萬8千人死亡、40萬棟建物全倒或燒毀，日本政府也將此類地震定位為「國難級災害」，公開示警以促進全民防災。鑑於我國與日本地質條件相近，監察委員田秋堇、蔡崇義對我國地震災害評估及防災整備機制甚表關切，已申請立案調查。
監察院指出，據媒體報導，日本中央防災會議去年12月19日，公布首都圈直下型地震損害推估報告，指出若發生芮氏規模7以上地震，恐造成約1萬8千人死亡、40萬棟建物全倒或燒毀，經濟損失高達83兆日圓(17兆台幣)，並估算「災害關聯死亡」（如疏散期間健康惡化）最多逾4萬人，未來30年內發生災難機率約7成。
監察院表示，日本政府已將此類地震定位為「國難級災害」，公開示警以促進全民防災，鑑於我國與日本地質條件相近，因此監察委員田秋堇、蔡崇義對我國地震災害評估及防災整備機制甚表關切，已申請立案調查。
監委田秋堇、蔡崇義表示，我國與日本同處環太平洋地震帶，斷層密佈、地震頻仍，然日本於500萬年前已停止造山運動，我國造山運動至今仍持續進行，地質活動性與不穩定性較日本更高，理應對地震災害風險採取更嚴謹之態度。然而，國人對於各地可能發生之地震災害規模、潛在死傷與經濟衝擊，大多並未了解，顯示相關風險評估資訊之揭露與風險溝通，恐仍有不足。
監委指出，我國政府是否已建立全國性、制度化之地震災害情境評估與量化推估機制？相關評估成果是否定期公告並周知社會，以提升民眾防災意識？中央與地方政府於地震防災之權責分工、資源整合與應變量能是否明確且經得起實際檢驗？
監委強調，鑑於地震災害攸關人民生命安全及國家整體韌性，爰就相關議題申請調查，期促請主管機關全面檢視並強化我國地震災害評估與防災整備作為，以降低重大災害發生時對社會造成之衝擊。
