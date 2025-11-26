借鑑花蓮經驗 季連成倡設專責收容中心與防救災單位

（中央社記者高華謙台北26日電）協調花蓮救災的行政院政務委員季連成今天建議，政府可以成立專責化收容中心，思考以歸零思維，成立專責防救災機制單位；此外，面對天災的救災狀態與戰災接近，台灣可討論套用天災的救援經驗，轉移至全社會防衛韌性中。

內政部舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，以花蓮堰塞湖災害為例，聚焦災害預防機制等5大主題，季連成今天出席論壇閉幕式並致詞。

季連成說，理論與實際救災仍有很大差距，像花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，以學校、活動中心與教會收容災民，但無法長時間收容，也不像想像中的收容中心那樣完整。

季連成表示，後來政府補貼民眾分流到飯店、民宿，但這並非長久之計，這次經驗讓他了解到，平常是否要建立一個專責化的收容中心，並建構完整收容機制，畢竟台灣面對地震與極端氣候災害，一定會面臨收容問題。

季連成說，他也認為要建立一個專責災害防救機制，目前行政院設有災害防救辦公室，但縣市政府的災防辦公室並非實體設置，因此當地方面臨重大災害且無法處理時，政府就會失能。

季連成表示，從中央到縣市政府，是否要以歸零思維，成立專責的防救災機制單位，甚至行政院災防辦公室都要重新做組織調整；他也已經提出，可以馬上擔任這個機制的召集人，希望整合各部會與縣市政府意見，成立一個國家專屬的防災機制，而不是以任務編組型態來面對大災難。

季連成說，目前縣市政府只有消防局能救災，但消防人員工作非常複雜，且大面積災害不是一個消防局能做到的，另一方面，也不是每個民選縣市首長都有處理災害的專業經驗，因此是否能在副縣市長之下，聘請一位災害副首長成立一個災害專責局處，並統一事權，有共同語言做災防工作，效率是不是會更好、沿用幾十年的組織是否該調整，值得思考。

季連成也說，台灣面臨災害的同時，國家處境也非常為難；防災三階段「防災、救援、復原」與戰災狀態有異曲同工之妙，以俄烏戰爭為例，俄羅斯發動侵略戰爭前，就是烏克蘭的防災階段，要先撤離、疏散、避災；災害救援與復原階段，在戰災時也是同樣概念。

季連成也建議，台灣在戰災準備工作上，可討論套用天然災害的救援經驗與教訓，轉移到全社會防衛韌性中。

此外，季連成接受媒體聯訪被問及，若身兼民進黨主席的總統賴清德徵召他參選縣市長是否會答應時說，「我會很老實、很誠懇地跟總統報告，我沒有這個意願」，他覺得在政府部門做事比在縣市政府更有成就感。（編輯：謝佳珍）1141126