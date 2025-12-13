借鑑香港大火 北市研議禁用竹架等作法防工地火災

（中央社記者劉建邦台北13日電）香港大埔宏福苑大火釀多死。台北市議員要求市府加強預防工地火災，建管處今天表示，經與專家學者及公會開會後研議3作法，包含全市工地禁用竹架，使用防焰耐燃的防護網等。

香港大埔宏福苑奪命大火死亡人數昨天增至160人。台灣民眾黨台北市議員林珍羽以質詢資料表示，香港大火釀嚴重死傷，讓台北市民憂慮許多老舊建物正在進行外牆拉皮等工程的工地安全。

林珍羽說，資料顯示，北市近5年工地引發火災有88%是人為因素，如施工不慎、亂丟菸蒂等，這些狀況都是可提前預防，此外，香港大火也引發外界質疑案發時警報器未響等狀況。

她從資料發現，台北市16層以上的大樓共955棟，經市府檢驗大樓設火災警報器狀況已檢查577棟，但其中26棟的火災警報器不符規定。

林珍羽表示，火災警報器是大樓消防設備最基礎設施且成本低，市府應優先輔導警報器故障或不符規定的大樓，並禁止工地使用竹製工架，及重視外牆修繕大樓的施工消防安全。

北市建築管理工程處回應，香港發生大火後，為確保北市工地施工安全，4日邀專家學者及公會等代表等開會，後續訂定3作法，包含北市新建工程及外牆修繕工程，一律使用鋼管施工架，全面禁用竹製及木製工架。

建管處表示，禁用竹製工架是考量為易燃材料，若發生火災，會迅速助長火勢延燒，且易於在垂直面蔓延，嚴重危及施工的建物與周邊環境。

建管處表示，針對外牆修繕或室內裝修搭施工架使用帆布與尼龍防護網，要求須具備防焰耐燃材質，且要以斜籬方式配合施作場域區劃。斜籬是指工地施工中為防止物體墜落從外層施工架外伸的防墜落裝置。

建管處表示，外牆修繕或室內裝修施工架，窗戶及開口的防護設施材料須具備防焰耐燃，緊急出口及陽台不得被封閉或阻礙，且每戶至少保留1處開口，確保視線可通視。3項作法將簽府級核定後就公告實施。

北市府表示，針對議員提及26棟建物的火災警報器不符規定，將優先納入輔導協助大樓改善。（編輯：李錫璋）1141213