借鑒堰塞湖災害應變管理 內政部11/25辦國際論壇

（中央社記者高華謙台北13日電）內政部今天說，11月25日至26日將舉辦重大自然災害應變國際論壇，以馬太鞍溪堰塞湖及立霧溪堰塞湖災害為例，規劃5大議題，並邀日本災害監控、韓國民防、美國韌性治理等專家共同與會。

內政部部務會報今天安排綜合規劃司說明「突發性重大自然災害危機處理及應變管理－以馬太鞍溪堰塞湖及立霧溪堰塞湖災害為例」國際論壇規劃與執行。

內政部長劉世芳在會後記者會表示，為強化台灣面對極端氣候下的防救災應變能量，將於11月25日至26日舉辦國際論壇，邀集國內外學者專家、民間團體、中央相關部會及地方政府官員，共同探討災害風險評估、民力整合與災害防救法制體系改革等議題，期盼透過跨域合作與經驗交流，建立更具韌性的防救災治理架構。

廣告 廣告

內政部綜合規劃司長劉立方指出，近年極端氣候事件日益頻繁，如何在突發性重大自然災害發生時，兼顧中央與地方指揮協調、提升災害預警與應變效率，已成為國家韌性治理重要關鍵。

劉立方說，這次論壇將以馬太鞍溪堰塞湖及立霧溪堰塞湖災害為例，規劃5大議題，分別為「極端氣候下災害風險評估與分析」、「災害預防、應變機制及管制措施」、「民力整合（一）：志工與防災協作中心」、「民力整合（二）：替代役轉型」及「災害防救法制與體制改革」，並邀請日本災害監控專家、美國韌性專家、韓國民防專家等共同與會。

劉立方表示，論壇除聚焦制度層面的檢討與創新，也將展示科技防災應用及跨部會協作成果，強化中央、地方與民間的協力機制。

內政部強調，面對氣候挑戰日益嚴峻，防災應變不僅是政府任務，更需要全民共同參與。未來將持續推動「防災生活化、應變常態化、復原迅速化」政策方向，透過教育訓練、社區防災中心建置及志願服務機制，讓防災成為社會集體力量，共同打造更安全、有韌性的台灣。（編輯：林克倫）1141113