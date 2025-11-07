借高利貸協商債務談判破裂 林森北爆發7人追砍衝突
台北市中山區昨（7）日下午發生一起因債務糾紛引起的街頭暴力事件。40歲莊姓男子因積欠多組人馬百萬元債務，當天下午3時許帶著現金，與各方債權人相約在林森北路、農安街口一家星巴克咖啡廳協商清償事宜。不料談判未果，雙方一言不合爆發肢體衝突，甚至有人掏出折疊刀互砍，現場一度陷入混亂。
協商債務 談判破裂
警方指出，莊男由33歲丁姓男子等人陪同出面處理債務，而債權人方面則由30歲吳姓男子帶隊。雙方在店內談判約半小時後爭執升溫，從店內打到店外，沿路追逐攻擊，造成丁男手部被砍傷、債權人40歲張姓男子手臂遭劃傷。兩人均就醫治療，所幸傷勢均無大礙。
共7人被帶回偵訊
中山分局圓山派出所於下午3時許接獲報案，派出快打警力趕抵現場時，涉案人員已鳥獸散。警方隨即調閱監視器畫面展開追查，陸續在雙城街、中山北路及農安街等地逮捕5名涉案男子，並於馬偕醫院發現前往就醫的張姓男子，另通知莊男到案說明，最終共7人被帶回派出所偵訊。
警方在現場查扣3把折疊刀，丁姓男子聲稱受委託協助處理債務，因認為債主開出連本帶利還100萬元金額過高，才會出面談判，不料談判破裂，釀成衝突。目前全案已依《妨害秩序罪》移送台北地檢署偵辦。
