借一晚月色與飯香 為照顧者靈魂補給

長期照顧特殊需求孩子的家長，往往承受巨大身心壓力。為了讓照顧者有機會好好休息，由七位分別來自唐寶寶家庭、特教老師、餐飲科老師等等的志工媽媽，共同發起「家長喘息日」公益行動。每月舉辦一場 「好好饗宴」，邀請照顧者與孩子，一起共享有人陪伴的溫暖晚餐。活動由餐廳業者無償提供場地，企業贊助餐費，透過活動，陪伴傾聽。並安排「圓夢單元」，幫助家庭實現小小心願。

「來找媽咪喔 往前走喔 很棒，喔 這麼厲害，在浴室 洗澡，在操場 跑步。」

廣告 廣告

一歲多時，在保母家發生意外，導致腦傷，小mu成為視覺、語言、肢體多重障礙的孩子。「來 Give me five 來，Give me five 喔 太開心了。」

如今小mu已經是16歲的大男孩，在媽媽陪伴下，參加這一場特別的餐會。家長喘息日發起人 陳美吟：「幾年前，我女兒生病的過程當中，其實我們家有將近一年的時間，是沒有辦法到外面去用餐的。」

由唐寶寶家長、餐飲科老師等七位志工媽媽，發起的好好饗宴，每月邀請特殊家庭共進晚餐。家長 林雨青：「能夠讓我們這些家庭家長，有喘息的機會，又可以互相做交流，又可以得到，這麼多人的關心跟陪伴。」

提供場地與餐點的老闆黃佳瑋，是發起人之一餐飲科老師陳美吟的學生。餐廳負責人 黃佳瑋：「(在學時)老師也會，帶我們去外面的一些，像育幼院啊 去做義煮之類，這次其實，可以參加這個其實滿開心的。」

家長喘息日發起人 陳美吟：「讓這些照顧者可以完全地放鬆，可以好好地享受這一頓餐食。」

活動結合企業與學生志工，一同參與。明道中學餐飲科學生 陳由宬：「透過我能做的去幫他們，就是讓他們更溫暖一些，或是更被看到。」

企業志工 王韋慈：「孩子們給我們的回饋，是充滿愛的延伸。」

企業志工 鄭季顓：「我反而覺得 我自己才是，收穫比較多那個人。」

現場安排圓夢計畫，從資助旅遊到送禮物，甚至有孩子想坐超跑，就真的有超跑開到門口。「看這邊喔。」

發起人之一特教老師黃琪惠，也是唐寶寶家長，對特殊家庭的需求，尤其能感同身受。家長喘息日發起人 黃琪惠：「活動不是只有好好饗宴，我們會去協助孩子，做圓夢的這個部分，我覺得是這群家長，他們最開心的一件事。」

實業家 賴俊岦：「集合所有眾人的力量，匯集成我們的大愛，能夠讓這些想法理念，化為實際。」

更多 大愛新聞 報導：

中央大學與慈濟四大志業 簽署合作備忘錄

讓愛落地 一甲子耕耘續寫希望

