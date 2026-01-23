借25萬不還！台中男勒斃同事「保鮮膜封口鼻眼」棄屍山區淪白骨

記者林意筑／台中報導

31歲洪姓男子將友人殺害後，棄置霧峰區某高爾夫球場附近草叢。（圖／翻攝畫面）

2025年10月，台中霧峰傳出一起殺人棄屍案，有民眾在山區聞到濃濃屍臭味，赫然發現一具頭首分離且嚴重腐爛的遺體。經檢警調查，確認死者為49歲李男，嫌犯為死者友人31歲洪男，只因李男未償還25萬元欠款，急需用錢的洪男，將李男綑綁、保鮮膜封眼勒斃，再隨意棄屍山區，檢方依殺人罪起訴，交由台中地院國民法庭審理。

死者屍體嚴重腐化，幾乎淪為白骨。（圖／翻攝畫面）

回顧整起案件，洪男與李男是多年好友同事關係，自去（2025）年4月起，洪男陸續借款25萬元給李男，但李男遲遲未還款，直到同年9月14日上午8時許，急需用錢的洪男打電話約出李男談判，洪男在見面前，先到大賣場購買童軍繩、保鮮膜、鐵鎚等作案工具。

廣告 廣告

同日晚間7時30分許，洪男將李男雙手、雙腳綑綁後，再以眼罩、保鮮膜纏繞李男雙眼口鼻，洪男又下車坐到駕駛座後方，以繩索數次、每次約10秒時間將李男勒斃，並棄置霧峰區某高爾夫球場附近草叢，把李男推落至邊坡，導致李男死亡，洪男又把車丟棄在彰化縣一處停車場，直到隔月25日下午2時，李男遺體才被路過民眾發現。

全案經台中地檢署近日偵查終結，檢察官參酌一切證據後，認定洪男犯罪事實明確，依殺人罪起訴，交由台中地院國民法庭審理。

更多三立新聞網報導

豐原王家5口遭詐1536萬輕生！惡劣團購主逆轉認罪 律師：求重判不和解

豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪

飄香25年！台中逢甲商圈名店突宣布「1/20熄燈」 全台僅剩1門市

台中女童「大叫後猝死」驗出B19病毒！該病無須通報 衛生局：聚會小心

