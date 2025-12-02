「借30萬、還43萬！」邱議瑩痛批融資亂象：合法外衣下的高利貸

民進黨立委邱議瑩舉辦「我的人生何時開始變悲慘？」記者會，ㄧ位深受高額年利率所苦的年輕人Kevin在會中現身說法，說明融資公司的年利率高達 43%，遠遠超過 16% 法定利率。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國內融資租賃業者「掛合法外衣、行高利貸之實」的嚴重亂象，特別是專挑剛出社會、信用紀錄不足的「信用小白」下手，用內扣手續費、代辦費和高額違約金層層剝削，讓許多年輕人陷入永遠還不完的深淵。民進黨立委邱議瑩今（2）日在記者會上痛批，現行法律對此幾乎無法可管，讓數千家融資公司成為「有牌的地下錢莊」，呼籲政府必須儘速制定專法，保護最弱勢的借款族群。

受害者Kevin今日現身控訴，他原本只是因突發醫療支出急需一筆周轉金，卻因為信用紀錄不足、被銀行拒絕，轉而尋求網路上宣稱「免擔保、免抵押、快速審核」的融資公司。他在現場表示，自己以為借30萬元可以度過難關，但真正拿到的金額卻不到25萬元，因為一開始就被扣掉5000元設定費、5%內扣手續費，以及高達20%的代辦費，實際入袋金額遠低於借款額。

然而真正的災難是從還款開始。Kevin揭露，他被要求「每期還7,260元、共60期」，總還款額高達435,600元，換算利率竟高達36.3%。他痛批，這種名義上合法的契約，實際就是赤裸裸的變相高利貸，年輕人完全無法拒絕、也沒有任何揭露義務或審核程序，「我從借到錢那一刻起，就掉進萬劫不復的洞裡。」

Kevin說，身邊許多年輕人都有類似遭遇，有人因為學貸、醫療支出或生活困境急需用錢，被看準弱勢、一步步剝削。他指出，不合理的手續費與利率讓借款越補越大洞，甚至壓垮家庭，「欠錢很丟臉，所以大家不敢講、不敢報案，這些業者才能在灰色地帶橫行多年。」他強調，自己的經驗不是孤例，而是體制失能造成的集體傷害，「我不是唯一，但希望成為最後一個。」

邱議瑩表示，財委會過去已多次質詢此問題，金管會雖在今年九月開始將部分大型融資公司（如中租、裕融、和潤）納入保護法規範，但全台仍有超過六千家融資業者游離在監管之外，網路上充斥「免利息」「免證明」「低月付」等誤導性廣告，讓年輕人以為借款很容易，直到還款才驚覺利息逼近 30%～40%。監察院也曾點名，市場上曾出現「到手10.5萬卻要還近19萬、年利率高達43%」的案例，利率遠超民法16%上限與當鋪30%限制，卻因法律漏洞而無從可罰。

她批評，融資租賃公司原本應提供企業設備融資，如今卻全面伸入個人借貸市場，手機貸、商品貸、冰箱貸、勞保貸層出不窮，用「假買賣、真放貸」的手法繞過民法利率規範，讓青年一步踏入陷阱就難以脫身，「這是結構性的問題，更是政府遲未解決的制度缺口。」

邱議瑩強調，面對越來越多青年因此陷入還款壓力、甚至毀掉生活，「政府不能再旁觀。」她宣布，將提出「融資租賃專法」草案，將這些長期游走在法律邊緣的借貸行為納入監管，並要求公開計費方式、禁止過度手續費、限制利率計算，讓年輕人不再被非法與半合法模式吸光最後一分積蓄。

