借6千元不還挨告詐欺取財 男被判刑5月

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣廖男向童姓友人借款6000元，友人屢次催繳，廖男卻賴皮不還，友人以詐欺取財罪，一狀告到法院，廖男嚇到急忙還6000元，但法官認定觸犯詐欺取財罪，判處5月徒刑，可易科罰金。廖男這下因小失大，若不想被關，就得付出15萬元的罰金。

判決書指出，廖男意圖為自己不法所有，基於詐欺取財犯意，今年3月3日晚間9時許，在埔心鄉一家超商，向友人佯稱「欲借錢買工作用品，2日後將還錢」，友人當場交付現金2000元。

還款日期一到，友人急催廖男還款，但廖男佯稱自己人在高雄，沒有錢坐車回家，「你要我還錢，也得等我回永靖再想辦法」，友人於是以ATM分2次轉帳3000元及1000元至廖男帳戶。

友人事後多次催討借款，廖男一再藉詞拖延，甚至避而不見。友人自覺受騙上當，到警局報案，警方受理，廖男得知急忙還錢。

法官表示，被告貪圖利益，利用他人善意騙取款項，嚴重破壞人際信賴關係，所為不該，考量被告已償還6000元予告訴人，犯後態度坦承，因此判處5月徒刑。

