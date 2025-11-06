倡改變台北市「城市美學」 張景森：蔣萬安很帥、市容很醜

行政院前政務委員張景森在臉書粉專「543評論/張景森」發表時事評論。翻攝臉書



行政院前政務委員張景森今（6日）提出幾年內改變北市「城市美學」方案，包括由市府訂「市容達標制度」，針對影響市容最關鍵的六項因素訂定標準。達標者給予標章，整棟房屋減徵房屋稅和地價等，以及處理釘子戶等獎賞措施，並喊話台北市長蔣萬安「市長好帥，市容為什麼這麼醜？」

張景森上午在臉書粉專「543評論/張景森 」倡議城市美學，指台北新建築已靠建築師與都審逐步進步，真正亂源在「舊建築老化＋個別所有權人不盡維護責任」。好像毎天不洗臉、不洗澡、不梳髮、臉上隨便塗塗抹抹，身上隨便穿穿戴戴，真是不醜也難。這世界上真的只有懶人、沒有醜人。市民懶，政府也懶。

他說，其實政府手上有棍子（建管、廣告、違章可拆），但政治考量及執行能力有限，逐戶去執法並不切實際。小弟的解法是把胡蘿蔔做大，讓住戶主動去維護，棍子備而不用、但隨時可用。

張景森建議具體作法如下，包括由市府訂「市容達標制度」，針對影響市容最關鍵的六項因素訂定標準。達標者給予標章，整棟房屋減徵房屋稅和地價稅；三年複查，未維持者追回減徵並暫停資格。達標建築因為實際稅率比較低，所以在市場上交易的價格也會提高。這是對房屋所有權人維護市容的最大獎勵。

達標建築部分，張景森說，標準以六項量化評分，由建築師簽章認證：一、違章與危險外掛消除；二、線纜整束／上架；三、招牌高度、大小與凸出量合規；四、冷氣遮蔽與滴水導管；五、鐵窗內縮與逃生安全；六、材料／色彩一致與立面清潔。

流程部分，他認為，應該簡單，由管委會或住戶自行辦理改善、出具建築師簽證、申請減徵、市政府抽查審核、系統連結稅籍自動減徵即可。並建議處理釘子戶，頑固戶不配合改善者會受到鄰居很大的壓力，可以由鄰居勸導，必要時報請市政府動用建管依法處理。

經費來源方面，張景森說，改善支出由建物所有權人負擔，政府透過減稅的稅式支出補助。另以房屋稅、地價稅歲入提撥固定比例設「市容基金」，有市政府執行公共設施的配合，並對弱勢戶提供一次性補助。此機制把「自己的外觀自己的責任」變成具體可獎可罰的制度，透過同棟住戶的壓力與經濟誘因，在最短時間內把零亂的建築外牆立面拉回秩序，幾年內市容就看得到改變。

張景森並喊話所有台北市長擬參選人，「你要選市長嗎？如果認同本文，請免費拿去用！」

