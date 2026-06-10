倡議企業能源韌性 台電前董座示警勿過度仰賴天然氣發電

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《圖說》東海大學「AI永續大師講座系列」。

【民眾網諸葛志一台中報導】面對全球淨零趨勢、地緣政治衝擊及AI發展帶來的龐大電力需求，臺中市政府經濟發展局攜手東海大學主辦的「特定工廠AI永續大師講座系列」，邀請到台電前董事長黃重球與台達電副總裁、永續長兼發言人周志宏擔任講者，深入探討企業如何兼顧能源韌性與永續競爭力，並呼籲業者提早布局碳管理，以搶佔低碳轉型先機與綠色商機。

台電前董事長黃重球首先以「低碳電力的發展面對的挑戰和因應策略」為題分享，表示能源策略必須考量「經濟發展、環境保護與能源安全」這三大核心面向。隨著AI技術快速發展與資料中心的大量建置，全球電力需求急遽增加，供電穩定性成為焦點。

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黃重球特別示警，台灣目前天然氣發電佔比高達47%，在極端氣候與地緣政治戰爭風險下，高度仰賴進口天然氣將對能源安全造成風險。他呼籲，除了持續推動綠電發展與建置儲能設備外，也應審慎評估核能重啟等多元能源配置，並強調企業需提前規劃能源政策，以應對未來變局。

台達電永續長周志宏則以「永續力與綠色商機－台達碳管理經驗分享」為題，剖析企業實務作法。他指出，台達電成功將「環保節能」的理念轉化為企業核心競爭力，並透過實施每噸300元台幣的內部碳定價，將外部成本內部化，有效驅動自主減碳。台達電自2017年起營收持續大幅成長，但碳排放量卻不斷下降，顯示永續策略與企業績效可相互提升。他認為，企業邁向淨零的首要任務是做好自身的節能減碳，善用AI技術提升人均生產力，並與供應鏈共同降低碳排放，才能將減碳挑戰化為實質的綠色商機。

東海EMBA教授王鳳奎教授總結表示，無論外界環境如何變動，大家必須努力尋找「自身存在的價值」。他勉勵所有與會的企業經營者與師生，面對未來的種種危機與挑戰，最佳因應之道就是「投資好自己的未來」，以此期許台灣產業能在永續與低碳轉型的道路上，建立無可取代的韌性與競爭力。