倡議區域民主 賴政府自我感覺良好

（圖／本報系資料照）

12月10日，台灣外交部發布了一篇新聞稿，標題為「針對中國人民解放軍近來接連在若干鄰國周邊及台海進行各種型態的軍事騷擾，升高區域緊張情勢的惡意舉措，外交部予以譴責」。外交部也發布了該新聞稿的英文版本，但其標題與內容和中文原文略有不同。

在中文版新聞稿中出現了多個措辭，顯示總統賴清德及外交部長林佳龍設想台灣應在區域安全與民主促進方面扮演重要角色。

這些用語包括「若干鄰國周邊」、「區域和平穩定現狀」、「整體印太區域」、「尊重區域國家」、「區域民主國家」、「維護區域的和平穩定與繁榮發展」，以及「持續與所有理念相近國家」。儘管整篇新聞稿僅有305字，但這種希望台灣扮演區域角色的想法，卻以不同方式反覆出現多次。

廣告 廣告

那麼，美國是否希望台灣扮演這樣的區域角色？亞洲各國是否希望台灣扮演這個角色？

首先必須強調的是，近期公布的川普政府《國家安全戰略》並未將全球民主發展作為重點。《國家安全戰略》明確指出：「我們尋求和世界各國建立良好關係與和平的商業關係，而不強加於他們民主或其他與他們的傳統歷史大相逕庭的社會變革。」在《國家安全戰略》中提及民主時，重點放在歐洲與既有民主國家。目前川普政府並未積極在亞洲的非民主國家推動民主倡議。

其次，台灣外交部必須務實看待，亞洲究竟有多少國家願意聽台灣傳遞這樣的訊息。目前東南亞國協（ASEAN）共有11個成員國，其中汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸與越南並非民主國家。最近，民進黨祕書長徐國勇表示，新加坡也不算完全自由民主的國家。

因此，真正可被視為民主國家的僅有印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國與東帝汶，但這些國家也各有其不足之處。無論如何，所有東協成員國在台灣地位問題上的立場，皆包含「一個中國」、「反對台獨」或「支持統一」，沒有任何成員國支持台灣。近期因韓國電子入境卡將台灣標示為「中國（台灣）」引發的爭議，也清楚顯示了在李在明總統領導下，韓國政府對台的態度。

在現實中，於東南亞與東北亞地區，唯一可能樂於聽取台灣政府談論民主的國家，只有日本。

第三，台灣民主基金會最近將「亞洲民主人權獎」頒發給印尼的一個非政府組織——印尼法律援助與人權協會。賴總統與立法院長韓國瑜出席了頒獎典禮。該組織確實在改善印尼社會方面做出重要貢獻。然而，它同時也是印尼總統普拉伯沃的批評者。這並非台灣政府首次透過頒獎或論壇為東南亞國家中、對現任執政者持反對立場的人士提供舞台。

這類由台灣政府推動的行動，並不會讓東協各國政府更支持台灣，反而普遍被視為台灣干涉其內政。因此，不論台灣的總統或外交部長透過新聞稿、社群媒體貼文或公開演說，多少次談論亞洲或全球的民主議題，亞洲各國政府中願意聽的仍寥寥無幾。在野黨立委應仔細審視外交部所提的2026年預算案，將資金用於在亞洲推動民主，在現實中，這些倡議不太可能有助於台灣的國防或經濟安全。

誠然，當台灣在亞洲推廣民主時，確實會獲得部分外國媒體、政治人物與學者的正面回饋，也讓台灣一些人感覺良好。然而，最終而言，賴政府最重要的責任是確保台灣免於中國的武統。無論是在亞洲或全球層面，民主倡議通常應由美國、日本與西歐國家等主要強權來推動，而非像台灣這樣本身有更高優先事項的小型國家。（作者為美國共和黨前亞太區主任）