倡議家庭價值 中市府主題展登場

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為倡議家庭價值，鼓勵以更廣闊的視角看待情感關係與婚姻生活，台中市家庭教育中心推出「幸福知WAY欣婚之旅」主題展覽，即日起陸續於台中市西區、潭子區、豐原區及南區戶政事務所，以及李科永紀念圖書分館、東勢許良宇圖書館、沙鹿深波分館及烏日分館等8處場域展出，邀請市民朋友攜伴參觀，一同探索幸福關係的經營之道。（見圖）

教育局長蔣偉民表示，穩定和諧的家庭是社會的重要基石，而良好的情感與婚姻關係更是幸福家庭的核心，期盼透過這次展覽協助市民攜手打造溫暖和諧的家庭生活，共創幸福城市。

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家庭教育中心說明，展覽內容規劃四大主題站點，透過情境故事與溫暖文字，引導民眾認識關係中的悸動、責任、包容與傳承，體會婚姻不只是人生的重要選擇，更是一段值得用心經營的幸福旅程。

家庭教育中心指出，為提升展覽深度與互動性，也規劃多項互動體驗，至各展區觀展點入四大主題站點，可參與情感故事分享抽好禮活動；拍下最喜歡的展覽視角或畫面，上傳至指定FB活動貼文，還可獲得抽前開式行李箱及禮券機會。

展覽也結合數位學習資源，透過現場QRCode即可連結台中市立圖書館精選電子書資源，延伸學習情感經營與伴侶關係相關知能，讓幸福學習融入日常生活。此外，還有家庭教育中心精心製播的「幸福10部曲」、「好的家庭關係不能少了你」及「為爸爸加油系列」等數位影音資源，以貼近生活且溫暖易懂的方式，陪伴民眾在不同人生階段學習經營關係、累積幸福能量。