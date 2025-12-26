倡議推動台日國會實習、深化青年連結 陳冠廷：打造下一代交流平台

日本自民黨前外務大臣河野太郎眾議員一行來訪，與民進黨青年局長、立委陳冠廷會晤交流。 圖：陳冠廷辦公室／提供

[Newtalk新聞] 民進黨立法委員陳冠廷今（26）日以民進黨青年局長身分，與黨秘書長徐國勇、青年局執行副局長黃捷及國際部主任陳文昊，共同接待日本自民黨前外務大臣河野太郎眾議員、前復興大臣田中和德眾議員、前內閣府特命擔當大臣井上信治眾議員，以及前財務副大臣藤川政人參議員一行，就台日關係與青年交流議題進行深入會談。

陳冠廷表示，民進黨青年局自成立以來，即以日本自民黨青年局為重要參考對象，希望透過制度化交流，讓年輕世代能更有系統地參與國際事務。他指出，此次會晤也是青年局召開首次會員大會後，首度舉行的國際交流活動，具有重要象徵意義，展現台日青年交流邁入新階段。

陳冠廷進一步提出，希望未來能推動台日國會議員辦公室實習計畫，讓台日年輕世代有機會實際進入彼此的國會體系學習，從制度與實務層面深化理解，為雙邊關係培育長期的人才基礎。

會中，河野太郎分享其子日前來台參加大學研討會的經驗，期間不僅走訪夜市，也參觀台積電，對台灣在科技發展與文化活力上的表現留下深刻印象。牧島花蓮則指出，自民黨青年局長期高度重視與台灣的交流，並以「肝膽相照」形容台日之間深厚而穩固的情誼，強調青年世代的互動將是雙邊關係持續深化的關鍵。

陳冠廷也分享自身經驗，指出自己過去曾赴日本東京大學就讀，並主動前往參議員辦公室實習，深刻體會到實際參與公共事務對年輕世代的重要性。他強調，期盼未來能有更多青年投入台日交流與公共事務，透過實際行動累積理解與信任，讓台日友誼在新世代手中持續深化與延續。

