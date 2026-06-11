倡議者變監察者？監委被提名人力挺移工 雇主協會反對
總統府今日公布第7屆監察委員提名人名單，其中台灣社會福利總盟秘書長孫一信名列其中。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會對此提名表達強烈反對，並呼籲立法院在行使同意權時，應嚴格檢視其過去公共政策立場、利益迴避情形及是否具備監察委員應有的客觀與中立立場。
雇主協會指出，孫一信長期擔任台灣社會福利總盟秘書長，在移工政策與長照議題上立場鮮明且毫不掩飾，多次公開站在移工倡議團體立場發聲，強調其係基於維護移工人權價值而推動相關改革，但對於全國數十萬失能家庭長期面臨的照顧困境，卻鮮少看見他以同樣力度為失能家庭發聲，也讓許多家庭質疑，其所代表的究竟是全民利益，還是特定政策立場與倡議團體利益。
雇主協會說，孫一信長期身處政策倡議第一線，與政府部會、社福體系及相關委員會關係密切。若未來進入監察院，將可能產生「倡議者監督倡議成果」、「政策支持者監督政策執行者」的角色衝突疑慮。監察委員應超越特定利益與政策立場，而非成為某一套價值體系的延伸。
雇主協會強調，所有長照、外籍看護工及移工政策，都應以保障真正有照顧需求的家庭為優先。重症失能家庭、年邁照顧者及基層雇主，不應一再成為政策實驗下被忽略的一群人。若監察院連最後一道監督防線都失去平衡，受害最深的將是那些每天都在照顧現場苦撐的台灣家庭。
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