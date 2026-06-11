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倡議者變監察者？監委被提名人力挺移工 雇主協會反對

林良齊
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台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會對此提名表達強烈反對孫一信擔任監察委員。（報系資料照）
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會對此提名表達強烈反對孫一信擔任監察委員。（報系資料照）

總統府今日公布第7屆監察委員提名人名單，其中台灣社會福利總盟秘書長孫一信名列其中。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會對此提名表達強烈反對，並呼籲立法院在行使同意權時，應嚴格檢視其過去公共政策立場、利益迴避情形及是否具備監察委員應有的客觀與中立立場。

雇主協會指出，孫一信長期擔任台灣社會福利總盟秘書長，在移工政策與長照議題上立場鮮明且毫不掩飾，多次公開站在移工倡議團體立場發聲，強調其係基於維護移工人權價值而推動相關改革，但對於全國數十萬失能家庭長期面臨的照顧困境，卻鮮少看見他以同樣力度為失能家庭發聲，也讓許多家庭質疑，其所代表的究竟是全民利益，還是特定政策立場與倡議團體利益。

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雇主協會說，孫一信長期身處政策倡議第一線，與政府部會、社福體系及相關委員會關係密切。若未來進入監察院，將可能產生「倡議者監督倡議成果」、「政策支持者監督政策執行者」的角色衝突疑慮。監察委員應超越特定利益與政策立場，而非成為某一套價值體系的延伸。

雇主協會強調，所有長照、外籍看護工及移工政策，都應以保障真正有照顧需求的家庭為優先。重症失能家庭、年邁照顧者及基層雇主，不應一再成為政策實驗下被忽略的一群人。若監察院連最後一道監督防線都失去平衡，受害最深的將是那些每天都在照顧現場苦撐的台灣家庭。

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