倡「故鄉稅」破財劃法僵局 經民連揭露：傅崐萁版重北輕南真相

經民連於立法院民進黨黨團記者室召開「以故鄉深化民主，化解《財劃法》朝野僵局記者會。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 《財政收支劃分法》朝野爭議持續延燒，台灣經濟民主連合今（25）日舉行記者會，公開倡議參考日本制度引進「故鄉稅」，讓人民得以指定個人綜所稅中11%的金額，由納稅義務人自主選擇繳給特定地方政府，藉此深化民主、化解朝野對立。經民連也同步提出《財劃法》增訂第八之一條修正草案，並拜會民進黨立法院黨團由幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜接待討論。

經民連指出，已故前總統李登輝晚年倡議「第二次民主改革」，主張改革應從人民生活與地方治理著手，透過提升人民政治參與，形成新的民主治理文化。「故鄉稅」便是落實這項理念的制度工具之一。

廣告 廣告

經民連智庫研究員高鉦詠在記者會中，以去年底三讀通過的「傅崐萁版財劃法」作為案例，指出該版本大幅提高「企業營業額及人口數」在分配公式中的比重（高達70.5%），完全刪除舊法中「財政需要與財政收入差額」的調節機制，導致統籌分配稅款的「水平調節功能」消失。他直言，新制將使「窮縣市更窮、富都會更富」，惡化台灣南北城鄉差距。

高鉦詠表示，統計顯示，在六都與非六都內部比較中，稅款成長率高於平均值的「贏家」十個縣市都集中在「烏溪以北、中央山脈以東」，包括台北、新北、桃園、台中與竹科周邊（竹竹苗）等五大都會區，以及花蓮、台東、宜蘭等大面積縣市。反之，成長率低於平均值者則多集中在烏溪以南，尤其濁水溪以南的六縣市（雲嘉南高屏）更是全面落後。

他更指出，此分配結果與國民黨團三長的地緣利益高度吻合：王鴻薇負責的北部四都大幅受益，其中台北市統籌稅款暴增至1,149億；書記長林思銘代表的竹科三縣市成長率更高達165%至254%；而總召傅崐萁主導的花東宜三縣市成長比率也全面突破200%。高鉦詠直言：「這根本是立法自肥。」

經民連智庫召集人賴中強則強調，「故鄉稅」讓人民能用稅金表達認同與支持，也讓地方政府必須以施政績效競爭。他說明，日本「故鄉稅」制度源於住民稅改革，2008年起允許居民指定地方政府並獲得回饋；台灣可比照操作，在個人綜合所得稅 11%（即原本中央統籌分配給地方的部分）中，由納稅義務人自主指定繳給特定縣市、鄉鎮或原住民區，金額上限為110萬元。

按照經民連提出的版本，地方政府得以在受指定稅額的20%範圍內提供在地農特產品或消費券回饋納稅者；未被指定的綜所稅11%部分，仍照現行財劃法由中央統籌分配，不受影響。

賴中強表示，此制度將促進區域均衡、鼓勵地方創生、強化地方財政、自主與課責文化，更能深化民主。他說，選在今日提出此提案，一方面是紀念1935年11月22日台灣史上首次地方選舉，另一方面則希望以更開闊的視野，為當前嚴重對立的《財劃法》僵局提供新的解方。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

土城十講搞什麼？陳培瑜要柯文哲先給個交待：藍白亂政害苦全台

卓榮泰：立法院匆匆忙忙修財劃法、在野黨撕毀承諾