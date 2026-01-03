倪安東再婚3年再當爸 管罄宣布懷孕曬「兩條線」曝光孩子小名

【緯來新聞網】倪安東、管罄結婚3年傳出喜訊，管罄在個人社群曬出夫妻合照，兩人手上拿著「兩條線」驗孕棒，宣布懷孕好消息，即將迎接新生命的到來。

倪安東、管罄結婚3年宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自管罄IG）

管罄在社群分享多張照片，她依偎在倪安東身邊，兩人開心拿著驗孕棒，並寫上「2026年度計劃大公開！We are Pregnant ！ 管蹦蹦 is brewing.」 不過並未透露小孩性別。管罄也分享另一張她坐在捷運優先席的生活照，她溫柔地摸著肚子，並豎起大拇指比讚，表達自己進入「準媽咪」的喜悅。懷孕消息一出，林逸欣、閻奕格、謝沛恩等藝人好友也紛紛湧入留言祝福。

管罄結婚3年晉升準媽咪。（圖／翻攝自管罄IG）

倪安東、管罄當年因合作音樂劇結識相戀，但當時已婚的倪安東也因此捲入出軌爭議，直到2018年倪安東結束第一段婚姻。倪安東與前妻育有一女，2022年與管罄結婚，夫妻倆結婚3年傳出懷孕好消息，倪安東再度升格當爸。

