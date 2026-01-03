倪安東再婚3年又當爸！管罄宣布懷孕 寶寶小名曝光
藝人管罄、倪安東2022年結婚，管罄2日深夜在社群網站驚喜宣布懷孕的喜訊，兩人將在新的一年成為新手爸媽，並公開孩子的小名「管蹦蹦」。
管罄昨深夜在IG上發文寫道：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant ！管蹦蹦 is brewing.」並附上與倪安東手拿驗孕棒的照片。
照片中，管罄、倪安東穿著黑色上衣，管罄手中高舉著顯示「兩條紅線」的驗孕棒，倪安東則溫柔地貼近她，迎接新生命喜悅溢於言表。
倪安東2010年與圈外人Vivi結婚，2018年離婚育有一女。2017年倪安東與女星管罄出軌，Vivi打離婚官司、爭取女兒監護權，並另以侵害配偶權為由，請求倪安東與管罄連帶賠償200萬元，倪坦承在美國、台灣都和管罄發生過婚外性行為後達成和解離婚、撤告。但管罄從未道歉與出面，Vivi另提告對她求償200萬台幣，最後以35萬台幣和解成功。
