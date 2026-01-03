倪安東再婚3年又當爸！管罄曬「兩條線」甜蜜宣布懷孕

39歲歌手倪安東與妻子管罄於2022年結婚，至今感情相當甜蜜，昨（2）日深夜兩人於社群平台發文，開心曬出手拿驗孕棒的溫馨合照，證實已經懷孕的好消息，並公開孩子的小名「管蹦蹦」，貼文洋溢滿滿幸福氛圍，看得出夫妻倆對於即將升格新手爸媽相當期待！

管罄與倪安東昨天共同在社群平台IG發文，並寫下「2026年度計劃大公開！We are Pregnant！管蹦蹦 is brewing.」同時附上兩人一起拿著驗孕棒的照片，還有倪安東輕輕撫摸愛妻孕肚的同框照，正式宣布自己已經懷有身孕，畫面既俏皮又溫馨。

倪安東2009年因在《超級星光大道》踢館賽表現亮眼爆紅，2010年與圈外女友Vivi結婚並育有一女，不料倪安東遭爆於婚內和管罄曖昧並展開戀情，最終在2018年與Vivi離婚，並於2022年和管罄登記結婚。

由於這段戀情備受爭議，不過夫妻倆共同挺過輿論壓力，攜手走過三年婚姻，如今迎來屬於兩人愛的結晶，正式步入人生新階段，也讓不少粉絲與親友獻上滿滿祝福。

