倪安東去哪了？近況曝光與管罄「夫妻同台演出」 媽媽變成台八女星

由屏東演藝團隊原創製作的在地音樂劇《港墘仔》，將於 2025 年底重磅首演。這部被形容為「很台灣、很好哭、很好笑」的作品，集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁等跨界實力派演員首次聯手，以媲美大型演唱會的高規格製作，帶領觀眾重溫南方土地真實而溫暖的人生故事。

錦雯飾演的金鳳是一位兼具幽默與嚴肅的母親。她分享過去參與兩檔民視八點檔累積的經驗，讓她能更自在地詮釋角色。她表示劇中獨唱曲《溫的囝仔》是最大挑戰：「這首歌承載著對家庭與信仰的深情，我特別調整唱法，把不同母親的心聲都融入其中，是很棒也很深刻的挑戰。」管罄則把角色的勇敢與吶喊全都放進歌聲裡，坦言每一次排練都像重新走過一次人生。倪安東表示，首次讀劇本就被濃厚的人情味吸引。他認為《港墘仔》是一部非常屏東、非常台灣的音樂劇，唱的是日常，演的是人生。

豪華卡司管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人強勢集結，以笑淚交織的南方生命故事，打造原創音樂劇。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

《港墘仔》的音樂製作規格媲美專業演唱會，結合台語懷舊金曲與全新創作歌曲，由專業樂團現場演奏，打造沉浸式聽覺體驗。樂團陣容包括2025金曲獎最佳編曲人得主吳蒙惠，以及屏東在地吉他手陳咨佑、黃致齊，打擊樂手朱韋安等頂尖樂手，使整體音樂層次更為豐富。

