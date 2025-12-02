倪安東合體管罄「夫妻同台」 錦雯當媽：很深刻的挑戰

管罄、倪安東在音樂劇《港墘仔》合體。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）





由屏東演藝團隊原創製作的在地音樂劇《港墘仔》，將於2025年底重磅首演。這部被形容為「很台灣、很好哭、很好笑」的作品，集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁等跨界實力派演員首次聯手，以媲美大型演唱會的高規格製作，帶領觀眾重溫南方土地真實而溫暖的人生故事。

《港墘仔》豪華卡司管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人強勢集結，打造笑淚交織的南方生命故事。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

《港墘仔》的故事背景設定在虛構的「港墘仔燒烤」，在此處交織著三代人物錯綜複雜的情感與生命歷程。錦雯飾演的金鳳是一位兼具幽默與嚴肅的母親。她分享過去參與兩檔民視八點檔累積的經驗，讓她能更自在地詮釋角色。

錦雯表示劇中獨唱曲《溫的囝仔》是最大挑戰：「這首歌承載著對家庭與信仰的深情，我特別調整唱法，把不同母親的心聲都融入其中，是很棒也很深刻的挑戰。」管罄則把角色的勇敢與吶喊全都放進歌聲裡，坦言每一次排練都像重新走過一次人生。

《港墘仔》東港音樂劇即將登場，錦雯歡迎大家走進劇場欣賞。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

倪安東表示，首次讀劇本就被濃厚的人情味吸引。他認為《港墘仔》是一部非常屏東、非常台灣的音樂劇，「唱的是日常，演的是人生。」大甜飾演的阿瑄是一位帶著滿身故事回鄉的女人。她說：「阿瑄的勇敢藏在心裡，脆弱寫在歌裡。她的每一句歌詞都在問觀眾，你是不是也有一個一直想回去的地方？」

倪安東跟管罄邀請大家一起到屏東欣賞《港墘仔》東港音樂劇。（圖／嗨森數位文創有限公司提供）

