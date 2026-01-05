倪安東夫妻入住「超級吉屋」 兩性作家小彤笑喊：包生包發
兩性文學暢銷作家小彤開過補習班、25歲就已財富自由可以買下捷運淡水線10幾間套房的她，還是位資深包租婆，幾十年來遇過的房客包括名嘴、音樂製作人等，近期她偕同閨蜜與明星房客夫妻倪安東、管罄一起吃飯，倪安東夫婦透露入住她的房子後，生活與事業都順風順水；小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」
小彤回憶十幾年前自己搬進這間吉屋後，所經營的公關公司業績一路飆升；後來租給一位電視名嘴，對方不僅娶妻生子，太太開的連鎖餐盒品牌還賺大錢，最後更買了小彤樓下的房子，所以小彤一直深信入住的人都會好運連連。
這回房客換成倪安東夫婦，小彤說當時跟她洽談租屋細節的是管罄，直到要建立與房客間的群組，看到她先生的名字叫「安東」，小彤還說：「名字叫安東的都很帥耶！」當下她心中想的帥哥範本是倪安東，殊不知後來看到Line的大頭貼才驚覺：原來真的是倪安東本人！
小彤透露，其實當時還有另一組租客，太喜歡這間房子，想要加價租房，但她和先生都很喜歡倪安東夫婦的幽默與真誠，特別自降房租，並且給他們近1個月的搬家期，讓他們能夠從容舒服地搬進新家。
日前小彤夫妻和倪安東、管罄相約聚餐，他們特別提到因為家中有兩隻柴犬，而新家大樓非常寵物友善，不僅因空間變大、活動自在，還有大陽台可以曬太陽，毛小孩顯得特別放鬆與開心，夫妻倆不論事業或生活也都變得更加順利，去年底一起合演的音樂劇《港墘仔》，獲得空前成功與廻響。小彤說：「用餐過程中，倪安東不時幽默炒熱氣氛，也會體貼地幫太太夾菜倒水，我看到他們兩人在風風雨雨過後，對彼此更加珍惜的堅定。」
