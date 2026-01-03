倪安東宣布當爸！管罄昔被指小三扶正 分享寶寶小名

倪安東過去以《超級星光大道》混血踢館魔王身分走紅，經典歌曲有〈散場的擁抱〉，2010年他和護理師女友Vivi結婚，兩人育有一女，2017年爆出和管罄曖昧，隔年他與Vivi離婚，2022年梅開二度與管罄登記結婚。昨(2日)深夜倪安東和管罄曬出和驗孕棒合影，一起宣布有了愛的結晶，管罄還分享孩子乳名將取為「管蹦蹦」。

管罄、倪安東昨曬出和驗孕棒燦笑合照，並寫下：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant！管蹦蹦 is brewing.」，好友謝瓊煖、林逸欣、閻奕格、賴珮如等人都留言送上祝賀，網友也回應：「啊啊啊啊啊！超級恭喜」、「恭喜安東哥」、「So happy for you guys」、「讚啦！恭喜兩位」。

39歲倪安東2009年在台灣參加《超級星光大道》闖出知名度，2011年他遭傳已婚生女，倪安東第一時間否認，直到2014年才在網上曬影片，承認早在2010年登記結婚，2011年和護理師Vivi生下千金。2017年倪安東因參加舞台劇《千面惡女》和管罄結緣，Vivi抓包倪安東和管罄出軌親密照，也讓女方被貼上第三者標籤。

Vivi以侵害配偶權為由，請求倪安東與管罄連帶賠償200萬元，倪安東承認在台灣和美國都和管罄發生過關係，最後Vivi答應離婚，並與管罄以35萬元和解。2022年倪安東扶正管罄，兩人登記結婚，隔年在陽明山上舉辦婚禮，夏宇童、陳漢典等人都現身祝福。

