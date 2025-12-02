倪安東、管罄夫妻同台 屏東音樂劇《港墘仔》年底首演

倪安東跟管罄夫妻合作東港音樂劇《港墘仔》。（圖／嗨森數位文創有限公司）

屏東傑出演藝團隊「星星戲樂」原創製作的在地音樂劇《港墘仔》，將於 2025 年底重磅首演。這部被形容為「很台灣、很好哭、很好笑」的作品，集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁等跨界實力派演員首次聯手，以媲美大型演唱會的高規格製作，帶領觀眾重溫南方土地真實而溫暖的人生故事。

《港墘仔》豪華卡司管罄(右後)、倪安東(左後)、錦雯(左前)、郭耀仁(右前)。（圖／嗨森數位文創有限公司）

《港墘仔》的故事背景設定在虛構的「港墘仔燒烤」，在此處交織著三代人物錯綜複雜的情感與生命歷程。錦雯飾演的金鳳是一位兼具幽默與嚴肅的母親，劇中她將獨唱〈溫的囝仔〉，對她來說是最大挑戰：「這首歌承載著對家庭與信仰的深情，我特別調整唱法，把不同母親的心聲都融入其中，是很棒也很深刻的挑戰。」

管罄則把角色的勇敢與吶喊全都放進歌聲裡，坦言每一次排練都像重新走過一次人生。倪安東表示，首次讀劇本就被濃厚的人情味吸引。他認為《港墘仔》是一部非常屏東、非常台灣的音樂劇，唱的是日常，演的是人生。

