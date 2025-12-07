倫敦塔「帝國王冠」展示櫃遭丟甜點 4人被捕

英國倫敦塔陳列英國王室「帝國王冠」的展示櫃，週六遭到公民團體以蘋果奶酥和卡士達醬破壞。抗議者在現場高喊英國民主制度崩潰，要求向富人徵稅，共有4人遭到逮捕。

抗議者怒丟卡士達醬！ 遊客閃避、館方急阻

遊客參觀到一半時，突然有一名男子與一名女子拿出鋁箔盤，將裡面的蘋果奶酥和卡士達醬潑灑到展示櫃上，嚇得其他人趕緊躲避，工作人員也立即上前阻止。

抗議者將蘋果奶酥和卡士達醬潑灑到展示櫃上。圖／路透社

稱民主已崩潰 公民團體要求「向富人徵稅」

一個名為「奪回權力」的非暴力公民團體，週六在英國倫敦塔以甜點猛砸英國王室「帝國王冠」的展示櫃，隨後還舉起標語高喊，「民主已經崩潰，要求向富人徵稅」。

抗議者以甜點猛砸英國王室「帝國王冠」的展示櫃。圖／路透社

「帝國王冠」是英國君主立憲制的重要象徵，英王查爾斯三世於2023年加冕時，曾佩戴這頂王冠。該團體聲稱，此次抗議旨在呼籲英國政府成立常設公民大會，並賦予向富人巨額財富徵稅及推動改革的權力。

事件發生後，倫敦警方以涉嫌刑事破壞逮捕4名涉案人士；倫敦塔部分區域也因調查作業被迫暫時關閉。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／蔡尚晉

