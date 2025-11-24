倫敦擬對遊客徵收城市「觀光稅」會打擊英國旅遊業嗎?

2024年，倫敦的過夜遊客人數達到8,900萬人次。 [Getty Images]

針對倫敦計劃對首都過夜的遊客徵收旅遊稅（Tourist levy）的報導，倫敦市長對此消息表示謹慎歡迎。

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves，雷切爾·里夫斯）預計將根據《英國脫歐與社區賦權法案》授權倫敦市長薩迪克·汗爵士（Sir Sadiq Aman Khan，薩迪克·阿曼·汗爵士）及其他城市首長這樣做，該法案目前正在英國議會審議中。

薩迪克·汗爵士一直在呼籲下放此類權力，估計倫敦的旅遊稅每年可創造高達2.4億英鎊的收入。

廣告 廣告

2024年，倫敦的過夜遊客人數達到8,900萬人次。

目前，英格蘭是在G7國家中唯一阻止地方當局或市長實施旅遊稅的國家。

蘇格蘭和威爾士最近已經分別引入了不同類型的過夜訪客稅，其中蘇格蘭的地方當局可以根據住宿日費設置自己的稅率。從2026年起，威爾士當局將能夠向訪客徵收每晚1.30英鎊的費用。

該計劃將如何運作？

大倫敦政府（GLA）近期委託「城市中心」（Centre for Cities）智庫調查首都有哪些領域值得進一步下放權力。

在上週發布的一份簡報中，作者指出，七國集團（G7）主要城市，比如巴黎、慕尼黑、米蘭、多倫多、紐約和東京等普遍存在三種類型的旅遊稅。

紐約市和多倫多對住宿徵收百分比稅，前者每年可創造4.93億英鎊的收入，每位遊客的平均每晚費用為14.86英鎊。

東京則對所有預訂設置單一固定費用，儘管東京擁有最多的過夜住宿，但其收入僅為3500萬英鎊。

在法國和意大利，支付金額依賴於地點、住宿類型和官方「星級評級」。

作者建議，倫敦更適合採用百分比或固定費用體系，因為英國「缺乏法定的酒店星級系統，這在法國和意大利是存在的。」

大倫敦政府早前在2017年估計，對包括國際遊客在內的所有遊客徵收每日1英鎊的費用，可籌集9,100萬英鎊；而徵收5%的費用，則可籌集2.4億英鎊。

「城市中心」的簡報還得出結論認為，「如果倫敦引入與主要類似城市可比較的稅率，遊客數量不太可能顯著下降」。這是因為研究表明，在較熱門的旅遊目的地，遊客對收費的敏感度較低。

倫敦能獲益嗎?

「城市中心」報告指出，如果有效實施，旅遊稅將促進經濟增長，並改善倫敦的基礎設施和商業環境。

倫敦市長還說，對稅率的控制以及財政收入的使用，將使倫敦能夠根據遊客的模式更快地調整稅率。此外，報告中指出多倫多在明年北美世界盃之前已調高了稅率。

「城市中心」首席執行官安德魯·卡特（Andrew Carter）表示：「政府應該採用的模型已經在蘇格蘭出現，愛丁堡、格拉斯哥和阿伯丁（aberdeen）正在引入以過夜住宿的百分比為基礎的稅收。」

他提到，「這種稅收方法的一個主要好處是靈活性，因為稅率可以根據過夜住宿需求的變化而升降。」

「如果稅收收入用於當地政府——理想的情況是市政廳和地方區域共同分配，而不是被中央政府鎖定用於特定目的——旅遊稅將使首都的旅遊經濟受益。」卡特補充強調。

「希望旅遊稅的引入是將稅收和支出權力下放給首都更大計劃的開始。倫敦是英國生產率最高的大城市，下放更多財政權力將為首都提供更多政策工具，以加快經濟增長。」

倫敦貢獻了英國22%的國内生產總值（GDP） [Getty Images]

旅遊業的看法

英國餐旅業協會（UK Hospitality）主席凱特·尼可爾斯（Kate Nicholls）稱這一想法「令人震驚」。

她向BBC表示：「海外遊客對倫敦市中心以及整個倫敦至關重要，這包括到來工作的建築工人、參加會議的商業代表，以及來參加音樂會和劇院的家庭，還有探親訪友的遊客。」

她補充道：「這個稅收（VAT）將對英國消費者產生很大影響，這是一項對努力工作的英國家庭在倫敦短途旅行的稅收，它將阻止遊客前來。」

她還強調：「英格蘭、威爾士和蘇格蘭的增值稅稅率為20%，這是非常重要的——這相當於在稅上再徵稅。」

她最後批評稱，「我們的顧客已經繳納了最高的稅。顧客可以用腳投票，如果我們通過徵稅把他們趕出倫敦，那麼我們就等於扼殺了倫敦的就業、增長和投資。」

倫敦地方怎麼看?

威斯敏斯特（Westminster，西敏斯特）是倫敦許多著名地標的所在地，包括大笨鐘、議會大廈和白金漢宮。市議會主席表示，威斯敏斯特多年來一直在爭取過夜住宿稅。

亞當·哈格（Adam Hug）說：「我們日間的活動人口超過一百萬，而夜間人口約為20萬，這意味著我們的地方納稅人正幫助為其他倫敦地區的支出提供補貼。」

「因此，通過徵收過夜住宿稅幫助重新平衡這一機制將非常受歡迎，並使我們未來能夠做更多創造性的事情。」

這位工黨議員還向BBC補充說：「目前在地方議會和政府方面遇到了巨大壓力，因此這一小措施不太可能顯著影響消費者行為，但它將為地方議會提供重要的收入來源，支持地方經濟。」

其他區域議會，如南華克（Southwark）和布倫特（Brent），也支持引入這類稅收。

市長的看法

市長辦公室對提議的變化表示歡迎，但表示不會對「猜測」發表評論，會等待做出具體準備。

倫敦市長發言人告訴地方民主報道服務社（LDRS）說：「市長已清楚表示，類似其他國際城市的適度旅遊稅將促進我們的經濟，帶來增長，並幫助鞏固倫敦作為全球旅遊和商業目的地的名聲。」

下一步是什麼

雖然財相預計在未來幾個月宣布此舉，但目前還沒有任何正式的方案。

住房、社區和地方政府部門的發言人告訴地方民主報道服務社：「我們始終歡迎地方領袖對此類問題的看法。」

「地方政府已經可以通過住宿業商業改善區（ABID）模式引入過夜住宿稅。」

最後，倫敦里奇蒙區（Richmond）正在考慮為區域創建住宿商業改善區，該區擁有漢普頓宮（Hampton Court Palac）與邱園（Kew Gardens）等景點。

據了解，如果引入倫敦範圍內的旅遊稅，任何現有的地方計劃可能會被取消。