倫敦擬推「旅遊稅」 估每年收98億台幣

英國計畫對在首都倫敦過夜的遊客，徵收旅遊稅。

英國倫敦計畫推出旅遊稅，對在首都過夜的旅客徵稅。根據估計，倫敦徵收旅遊稅，每年收入可以高達2.4億英鎊，大約98億台幣。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，英國財政大臣里夫斯預計透過目前正在議會審議的《英國權力下放和社區賦權法案》賦予權力。倫敦市長對於將會對在首都過夜的旅客徵收旅遊稅相關報導，表示歡迎。2024年，倫敦過夜住宿量達到8900萬人次。

BBC報導，目前在七大工業國集團G7，英國是唯一一個中央政府阻止地方當局或市長徵收旅遊稅的國家。研究顯示，在比較熱門的旅遊目的地，遊客對各種稅費的敏感度比較低。城市中心認為，如果有效實施旅遊稅，將促進倫敦經濟成長，改善倫敦基礎設施和商業環境。

「旅遊稅」也稱為「遊客稅」，就是地方政府向旅客入住酒店、民宿、短期住宿等徵收附加稅。常見兩種收費模式，一是按每晚／每房間收取固定金額，或者按房價的百分比（例如 5%）計算。目前倫敦的旅遊稅具體稅率還沒拍板，有跡象顯示，可能參考愛丁堡明年計劃推行的方案，每晚房價徵收5%旅遊稅。