倫敦星級美味 純植料理征服饕客

英國第一家 獲得米其林一星認證的蔬食餐廳 在倫敦，一家沒有肉、沒有魚，卻一位難求的餐廳，正改變人們對蔬食的想像。Plates是英國首家獲得米其林星級的純素餐廳，主廚以蔬菜為主角，靠層次鮮明的風味，征服挑剔味蕾，也讓更多葷食者願意重新認識蔬食。

小小的蔬食餐廳，幾乎座無虛席，有趣的是，絕大部分饕客並非素食者。

Plates餐廳主廚兼共同創辦人 哈沃斯：「我們追求的是美味食物，這是最重要的，呈現出風味 口感，酸度 鮮味的層次，讓味蕾被喚醒。」

在倫敦，這家高級餐廳正在改寫人們對「純素料理」的想像。開幕至今才 18 個月，今年就成為英國第一家摘下米其林一星的純素餐廳， 主廚還曾贏得英國廚神大賽「冠軍中的冠軍」。

Plates餐廳主廚兼共同創辦人 哈沃斯：「我曾是一般廚師 什麼都煮，在世界各地的米其林餐廳工作，後來因為生病不得不暫停工作，那時我開始思考食物的本質，也開始思考我吃下肚的東西。」

即便如此，他卻拒絕為餐廳貼上標籤，希望客人單純用味蕾來評斷。

Plates餐廳主廚兼共同創辦人 哈沃斯：「我總說我們是高級餐廳，而不是以純素高級餐廳自居，很多客人分享 他們甚至沒跟爸爸說，這裡是純素餐廳 不然他不會來，他們只說要帶他去用餐，但吃到一半 他可能會說，天啊 我完全改觀了，我好喜歡這味道。」

沒有道德勸說，讓葷食者拋棄對蔬食的成見和心理負擔，或許反而能吸引更多人前來享受單純的美味，一起踏上蔬食旅程。

