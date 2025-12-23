倫敦業者推火雞料理披薩 創新耶誕大餐受青睞

香噴噴的烤火雞是西方耶誕佳節親友團聚最經典的美食，有倫敦業者絞盡腦汁變出新花樣，讓你一次同時品嘗披薩和火雞大餐兩種風味。

披薩店行政主廚拉斯波內說道，「披薩麵團上抹了少許番茄醬，生孢子甘藍用少許油和鹽醃製，再放上烤火雞火腿、培根卷香腸，配上蔓越莓醬。基本上我把餅皮想像成一個盤子，然後把耶誕大餐放在上面。」

主廚說，這款耶誕披薩推出後意外大獲好評。

披薩店行政主廚拉斯波內表示，「他們真的很喜歡這款，放在披薩上的火雞大餐，所以我們收到了很多很棒的回饋。」

另一家披薩業者走奢華路線，餅皮先以莫札瑞拉起司為基底，烤至酥脆融為一體後上面放上黃金炒蛋，再以魚子醬點綴，就大功告成

披薩店行政主廚托泰里回應，「我們的靈感來自義大利卡普里島上一家著名的披薩店，它以莫札瑞拉起司為底，上面鋪著炒蛋和魚子醬，這道菜看似簡單但味道卻非常濃郁。」

除了吃耶誕大餐，耶誕夜另一項重頭戲就是發送耶誕禮物。

小朋友期待的玩具百年來不斷推陳出新，1930年代盛行的溜溜球，部分觀眾可能還有印象，後來隨著電影流行的絨毛玩具大行其道，芭比娃娃和魔術方塊也各有愛好者，樂高積木則是歷久彌新，最近流行的LABUBU連童心未泯的大人也著迷

美泰兒英國公關經理芬頓指出，「今年玩具產業最大的趨勢之一就是kidults的崛起，也就是12歲以上為了玩樂而購買玩具的人，我們的消費者年齡甚至可達100歲。」

分析師指出，針對成人玩家的收藏系列玩具正是相關業績持續成長的動力之一。今年耶誕節聖誕樹下的玩具可能有滿滿的懷舊風，進而帶來跨越年齡的快樂與喜悅。