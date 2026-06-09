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英國倫敦今年3月發生一起針對猶太社區志願救護車的縱火案，引發社會高度關注。英國檢方週二宣布，已起訴一名18歲男子涉嫌協助罪犯。這也是該起被英國首相 Keir Starmer 痛批為「震驚的反猶太攻擊」事件中，第五位遭起訴的嫌犯。

根據路透社（Reuters）報導，英國皇家檢察署（CPS）週二證實，一名18歲男子因涉及今年3月北倫敦猶太志願救護車縱火案，被控以協助罪犯（assisting an offender）罪名。這起案件發生在倫敦北部的猶太社區，當時多輛由志願者營運的救護車遭到縱火焚毀，造成嚴重財物損失與社區恐慌。

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倫敦警方表示，這名18歲男子是該案中第五名被起訴的對象。這起針對特定族群設施的攻擊事件，在英國政壇引發強烈譴責。英國首相 Keir Starmer 先前曾公開重申，這是一場「極度令人震驚的反猶太主義（antisemitic）縱火攻擊」，強調政府對仇恨犯罪採取零容忍態度。

目前英國警方與檢調單位仍持續深入調查此案，以釐清是否還有其他共犯涉及這起具備仇恨犯罪色彩的縱火事件。隨著第五名嫌犯落網，檢方希望能進一步還原案發經過，並為受害的猶太社區伸張正義。

原文出處：倫敦猶太救護車遭縱火案進展 18歲男子涉嫌協助罪犯遭起訴

本文由AI協作，經編輯審核後發布