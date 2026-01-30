倫敦臉部辨識逮罪犯 監視系統引隱私論戰

在倫敦，無論是搭乘地鐵或過馬路，頭頂上總有看不到的眼睛正在注視你。無所不在的監視器可以偵測臉部，並同步和警方的犯罪資料庫連線，一發現通緝的在逃罪犯，就能當場逮人。這已經不是科幻劇，而是和倫敦人每天共存的日常。

英國警方表示，「系統每次在某人頭上註記時，都會和監控名單做比對，今天你有16500人列入監控名單，它1分鐘內能掃上百個，我們在大型活動中也做過這件事，比如足球比賽，當比賽結束時，你能掃到6萬個座位。」

這輛停在街頭的紅色箱型車，就是指揮中心。在外面待命的警察，會拿到這支專用手機，一出現犯罪分子的行蹤，手機馬上會發出警示。

英國警方說，「你點擊走過的人，這樣你就能看到更清楚的影像，比如他們穿什麼等等。」

一名記者當場進行試驗，他的臉部被輸入在逃罪犯資料庫，走在路上沒幾秒鐘，馬上就被監測系統鎖定，接著警方的手機就響起警示音，並收到他的照片。根據實測，警方在1小時之內可偵測到5個人。這套系統提高警方辦案的效率。

英國警方萊伯表示，「我們首度在布里斯頓部署即時臉部辨識，約5個半小時內逮捕了17人，平均來說在沒有這套系統時，尋找並追捕1名通緝犯需要1到2天。」

2年來，這套系統協助警方逮捕超過1500名罪犯。警方通常會在大型集會活動中使用偵測系統。2025年諾丁罕嘉年華上，警方透過這套科技成功逮捕61名通緝犯，其中包括一名已經逍遙法外長達10年的男子，當場就被逮回。目前英國計畫在全國各地部署監視攝影機，但也引發質疑聲浪。

民眾質疑，「為什麼我要在街上被做記錄？我想成為一個主權自由的人。」

也有民眾表示，「是的，我很自在，但我理解這個爭議。」

有民眾認為，「如果你是基於人臉辨識，並將其與其他資訊連結，那麼這種做法的隨機性就較低，可能減少歧視，或許是更好的方式。」

目前英國尚未針對臉部辨識進行嚴謹的規範，非政府組織譴責警方的使用方式並不透明，呼籲加強保障措施。

「自由」組織政策活動幹事威爾頓說，「警方或許會把可能成為犯罪目擊者，或認識通緝犯的人放入監測名單，甚至有12歲兒童被加入這些監控名單，但警方仍無法告訴我們原因。」

目前倫敦已經成為歐洲監控最嚴密的大城市，但為數不少的攝影機功能欠佳，相關單位也準備執行設備升級計畫。如何確保監控基於安全而不侵害隱私權，並保障民眾知的權利，是市府能否在公共治安與個人自由間建立信任的關鍵。