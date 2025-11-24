倫敦貨櫃碼頭(LCT)新增冷藏果蔬直航線

根據英國航運相關網站表示，位於英國泰晤士河畔倫敦貨櫃碼頭（London Container Terminal, LCT）迎接一條全新冷藏貨櫃航運服務，每週從摩洛哥直航運送鮮蔬水果進入英國市場。

這條由Samskip所提供的冷藏貨櫃服務（Moroccan Reefer Service）即日起正式啟航。其首航船「Samskip Toubkal」號輪首次在倫敦貨櫃碼頭靠泊，載運包括番茄與柑橘等鮮果，最終供應英國超市。

Samskip的摩洛哥冷藏航線連結摩洛哥阿加迪爾與卡薩布蘭卡港口，經由短海航運直接抵達倫敦LCT及荷蘭。該航線具備快速運輸優勢，是航運市場上為數不多足以將新鮮蔬果送到英國的貨櫃服務。

值得注意，此航線與陸運相比，可減少約八成二氧化碳排放。Forth Ports旗下單位主管麥基索克（Ross McKissock）強調，LCT位於泰晤士河設施，不僅速度快、可靠性高，且成本效益優於從歐洲透過陸路運輸。這條冷藏專用航線凸顯LCT在深海與專業貨運上的服務優勢。

倫敦貨櫃碼頭每年處理約五十萬TEU的貨櫃量，並設有超過一千四百個冷藏插頭（reefer points），為冷鏈物流提供基礎。LCT這項新增服務對英國進口商與零售業者是一條節省時間、減碳又可靠的供應鏈選項。