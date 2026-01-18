倫敦連線》靈感來自李安！《神之雫》監製讚山下智久「神級敬業」

山下智久（右）、芙洛兒潔芙莉爾攜手回歸《神之雫》第二季。（Apple TV提供）

由亞洲人氣男神山下智久、法國女星芙洛兒潔芙莉爾主演的《神之雫》第2季21日即將在Apple TV上線，影集改編自同名葡萄酒漫畫神作，被網友譽為「品酒版繼承之戰」。日前該片監製克勞斯齊默曼與法國知名侍酒師賽巴斯汀普拉達爾接受國際媒體聯訪，克勞斯齊默曼提到，「如果真的要說，導演李安的《飲食男女》是啟發我創作這部影集的電影。」

這回劇中可見山下智久所飾演的角色，必須在沒有氧氣瓶的狀況下進行潛水，克勞斯齊默曼坦言，本季確實遇到很多挑戰，山下智久的深潛就是其中之一，「要讓一名演員下潛20公尺並重複拍攝30次是非常、非常複雜的。」為了反覆深潛的場景，必須帶著30、40甚至50人的劇組跑遍全世界，包括沖繩、馬賽甚至是喬治亞，「我們還去了日本的叢林深處，那裡會有奇怪的動物爬到你的鞋子上。」與山下智久合作，他也稱讚：「和他合作是一種享受。他永遠準時、準備充分，融入團隊的能力也非常好。我真希望每個人都能擁有他那樣的工作態度與才華。」

繼第一季兩人在劇中為爭奪龐大遺產，展開一連串高張力對決與嚴苛考驗，全新一季迎來截然不同的全新使命「揭開世界上最偉大葡萄酒的起源」。克勞斯齊默曼認為，葡萄酒就是一種需要慢慢品嚐的東西，需要去享受、感受並且思考它的層次與風味。第二季中主角們追尋的那瓶酒，是一瓶極其珍貴、卻沒有價格的酒，他表示，「因為在故事中，只要它被標上價格，它就會失去自身的獨特性。這也是我們想傳達的概念，並不是所有美好的事物，都該被貼上價格標籤。」

