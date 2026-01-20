倫敦門戶港貨櫃量大幅成長 可望躍升英國最大貨櫃港

根據英國航運相關網站表示，位於泰晤士河畔的倫敦門戶港（London Gateway Port），在二○二五年展現亮眼成長動能。據杜拜環球港務集團（DP World）公布最新數據，該港全年貨櫃量與二○二四年相比增加逾五十二％，首次突破三百萬TEU，顯示其正穩步邁向英國最大貨櫃港地位。

消息指出，倫敦門戶港自啟用以來僅十餘年，卻已快速縮小與傳統港口的差距。相較之下，和記港口集團旗下的菲力斯杜港（Felixstowe Port）並未定期公布最新數據。

倫敦門戶港於二○一三年十一月正式營運，原為前P&O集團推動的港口復興計畫，主要為因應散裝雜貨式微、貨櫃快速發展的產業轉型。相對，Felixstowe Port早在一九六七年至一九六八年間即啟用首座貨櫃碼頭，並於一九七○年代至一九九○年代快速擴張，最近一次重大擴建則是在二○一五年完成。

推動倫敦門戶港近年快速成長的關鍵因素之一，在於新增第四座靠泊碼頭，並成功吸引馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）組成的「雙子星合作聯盟（Gemini Cooperation）」將英國主要營運據點由菲力斯杜港轉移至倫敦港。另，港區也於二○二五年啟用第二座鐵路貨運場站，進一步強化內陸運輸銜接能力。

DPWorld指出，倫敦門戶港正進行新一輪重大投資，將斥資十億英鎊興建兩座全電動化碼頭，未來整體碼頭數將擴增至六座。另，未來兩年內還將再投入一億七千萬英鎊，建置BOXBAY高層智慧貨櫃處理系統。該系統屬高架倉儲（HBS）設計，可減少貨櫃重新調度需求，提升作業效率，並增加堆存容量。

DPWorld二○二五年在英國整體貨櫃處理量已突破五百萬TEU，其中南安普敦港（Southampton Port）處理量超過二百萬TEU，使集團市占率攀升至英國市場的一半以上。按照估算，英國全年貨櫃市場規模約略超過九百萬TEU。

分析師認為，倫敦門戶港快速成長，正逐步吸納原屬菲力斯杜港的市場占有率，並帶動英國進出口貨物流向向倫敦集中，英國大型零售商TESCO可望成為倫敦門戶港的重要長期客戶之一。

在轉運業務方面，DP World表示，隨著雙子星聯盟船隊進駐，倫敦門戶港已逐漸成為亞洲航線進入英國的重要門戶港。

除倫敦門戶港，DPWorld也同步加碼投資南安普敦港。集團規劃投入六千萬英鎊升級港區設備，首批新型岸橋預計於今年內交付，未來將打造歐洲最高的岸橋船隊，以確保南安普敦港營運具備長期競爭力。